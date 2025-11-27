Maksimas Galkinas parodė ištreniruotą kūną: gerbėjai negalėjo atitraukti akių

Šį kartą žinomas vyras paviešino stulbinantį vaizdo įrašą, kuriame pademonstravo ištreniruotą kūną.
Izraelyje, Jeruzalėje viešintis M. Galkinas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo akimirka iš poilsio prie Negyvosios jūros.
Vyras pasirodė tik su maudymosi glaudėmis, o internautų akį traukė jo raumenys.
„Tegul Ala Borisovna man atleidžia, bet negaliu atitraukti žvilgsnio nuo jūsų sportiškos figūros“, – rašė viena internautė.
„Koks nuostabus plaukikas yra Maksimas. Ir puikios formos“, – pridūrė kitas.
„Maksimai, tu spinduliuoji šilumą net per telefono ekraną. Viskas aplink tave atgyja, net Negyvoji jūra“, – rašė dar viena.
Maksimas GalkinasAla Pugačiovakūnas
Rodyti daugiau žymių