ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Maksimas Galkinas parodė ištreniruotą kūną: gerbėjai negalėjo atitraukti akių

2025 m. lapkričio 27 d. 18:45
Lrytas.lt
Komikas Maksimas Galkinas (49 m.), viešai pasmerkęs Rusijos karą prieš Ukrainą, ir vėl nustebino savo gerbėjus.
Daugiau nuotraukų (7)
Šį kartą žinomas vyras paviešino stulbinantį vaizdo įrašą, kuriame pademonstravo ištreniruotą kūną.
Izraelyje, Jeruzalėje viešintis M. Galkinas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo akimirka iš poilsio prie Negyvosios jūros.
Vyras pasirodė tik su maudymosi glaudėmis, o internautų akį traukė jo raumenys.
„Tegul Ala Borisovna man atleidžia, bet negaliu atitraukti žvilgsnio nuo jūsų sportiškos figūros“, – rašė viena internautė.
„Koks nuostabus plaukikas yra Maksimas. Ir puikios formos“, – pridūrė kitas.
„Maksimai, tu spinduliuoji šilumą net per telefono ekraną. Viskas aplink tave atgyja, net Negyvoji jūra“, – rašė dar viena.
Maksimas GalkinasAla Pugačiovakūnas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.