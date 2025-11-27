Prabangiame dangoraižyje rastas negyvas garsus Holivudo stilistas: aplinkybės – mįslingos

Kaip pranešė jo vyras, su kuriuo Hopkinsas kartu gyveno 37 metus, garsenybė ten buvo aptikta apie 22 val. 20 min. šeštadienį, tačiau į ligoninę nugabentas vyras buvo jau be gyvybės ženklų. Pareigūnai teigia, kad jis plaukiojo „nežinomą laiką“, o tikslią mirties priežastį padės nustatyti skrodimas.
Trečiadienį stilisto „LinkedIn“ paskyroje pasirodė jautrus įrašas, skelbiantis skaudžią netektį.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad Christopheris Hopkinsas, mūsų mylimasis Makeoverguy, mirė.
Jo širdis sustojo 2025 m. lapkričio 22-osios išvakarėse. Christopherio kūrybiškumas, unikalumas ir aistra įkvėpė daugybę žmonių. Ilsėkis ramybėje, Christopheri“, – rašoma jo komandos žinutėje.
Ch. Hopkinsas buvo puikiai pažįstamas tarptautinei auditorijai. Savo pirmąjį saloną jis atidarė 1990-aisiais, o 1996 m. pasirodė „The Oprah Winfrey Show“. Į populiarią laidą jis sugrįžo 1999 m., kai jau buvo pripažintas sparčiai kylantis įvaizdžio stilistas, dirbęs su tokiomis garsenybėmis kaip Hillary Clinton ir aktorė Lauren Holly.
Vėliau stilistas savo karjerą pasuko kita kryptimi – tapo tikru moterų pokyčių guru. 2008 m. jis išleido bestselerį „Staging Your Comeback: A Complete Beauty Revival for Women over 45“, kuris paskatino dar didesnį jo populiarumą.
„Žmonės iš visos šalies atskrenda kiekvieną savaitgalį dėl mūsų pilnų įvaizdžio pokyčių“, – kalbėjo jis Minesotos žiniasklaidai 2015-aisiais.
Ir iš tiesų jo „YouTube“ kanalas, turintis daugiau nei 579 tūkst. prenumeratorių, nuolat sulaukdavo milžiniško dėmesio. Kanale buvo publikuojami grožio patarimai ir įspūdingos transformacijos, o paskutiniai vaizdo įrašai buvo įkelti vos dviem dienomis po stilisto mirties.
Velionio vyras Richardas Lindquistas sunkiai tramdė emocijas. Jis jį vadino „nuostabiu žmogumi“ ir pridūrė, kad „visame pasaulyje žmonės buvo jo gerbėjai“.