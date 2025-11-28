Kino ikona Judi Dench išgirdo skaudžią diagnozę

Aktorei, labiausiai žinomai dėl vaidmens „Džeimso Bondo“ filmų serijoje, dar 2012 m. buvo diagnozuota su amžiumi susijusi geltonosios dėmės degeneracija, o dabar ji atskleidė, kad stipriai pablogėjo jos regėjimas, skelbė news.com.au.
Atvirame pokalbyje su „ITV News“ „Oskaro“ laureatė atsakė, kodėl ji pastaruoju metu rečiau pasirodo naujuose filmuose.
„Todėl, kad aš jau nebematau“, – aiškino ji.
Moteris pridūrė, kad nebegali atpažinti žmonių ar atlikti užduočių, kurias anksčiau sugebėdavo, pavyzdžiui, skaityti scenarijų.
„Bet mes tave matome“, – už kadro kalbėjo jos kolega Ianas McKellenas.
„Taip, ir aš matau tavo siluetą, ir aš tave taip gerai pažįstu, bet dabar nebegaliu nieko atpažinti.
Žmonės galvoja: „Oi, žiūrėkit, kokia ji išpuikusi“, bet taip yra tik todėl, kad aš nematau. Nematau televizoriaus, negaliu skaityti“, – kalbėjo ji.
Po šio pokalbio socialiniuose tinkluose pasipylė internautų palaikymo žinutės.
„Ji – 90-ties ir vis dar atrodo puikiai“, – rašė vienas iš jų.
Nors 2022 m. J. Dench pasirodė filmuose „Spirited“ ir „Allelujah“, ji 2024 m. gegužę patvirtino, kad dėl prastėjančios sveikatos trauksis iš kino.
„Turiu daug draugų, kurie galėtų man padėti su scenarijaus mokymusi. Bet aš turiu fotografinę atmintį, tad turiu žinoti, kur tekstas yra puslapyje, o tai dabar labai sudėtinga.
Tai ir padaro viską kol kas beveik neįmanoma. Bet aš rasiu būdą“, – aiškino moteris.
Tačiau rasti tą būdą aktorei buvo labai sunku.
Praėjus kiek daugiau nei šešiems mėnesiams, ji pripažino, kad dėl prastėjančio regėjimo jau nebegali viena išeiti iš namų – jai būtina pagalba.
„Visada turi būti kas nors su manimi. Tai dabar privalau, nes nematau ir galiu į kažką atsitrenkti ar pargriūti“, – pasakojo ji.
Su amžiumi susijusi geltonosios dėmės degeneracija (AGDD) – tai akių liga, sukelianti centrinio regėjimo praradimą ir esanti pagrindinė aklumo priežastis vyresniems nei 50 metų žmonėms.
Simptomai apima neryškų ar iškraipytą matymą, sunkumus atpažįstant veidus ir skaitant tekstą. Nors liga gali būti valdoma, šiuo metu jai nėra gydymo.
Judi Denchaktorėdiagnozė
