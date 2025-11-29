Mirė garsus dramaturgas, filmo „Įsimylėjęs Šekspyras“ scenarijaus autorius Tomas Stoppardas

Dešimtmečius teatro žiūrovus žavėjęs ir „Oskarą“ bei „Auksinį gaublį“ už scenarijų filmui „Įsimylėjęs Šekspyras“ pelnęs rašytojas laikytas vienu originaliausių ir įtakingiausių dramaturgų, kurio vardas net pateko į Oksfordo anglų kalbos žodyną, suteikiant jam savitą būdvardį – „stoppardiškas“.
Apie netektį pranešė agentūra „United Agents“.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mūsų mylimas klientas ir draugas Tomas Stoppardas ramiai mirė namuose Dorsete, apsuptas šeimos.
Jis bus prisimenamas už savo darbus, jų genialumą ir žmogiškumą, už sąmojį, pagarbą, dosnumą ir gilią meilę anglų kalbai. Man buvo garbė dirbti su Tomu ir jį pažinti“, – teigiama pranešime.
T. Stoppardas išgarsėjo savo intelektualiais, žaismingais ir netikėtus derinius jungiančiais kūriniais: nuo filosofijos ir gimnastikos „Šokėjuose“ („Jumpers“) iki chaoso teorijos ir XIX a. kraštovaizdžio sodininkystės „Arkadijoje“ („Arcadia“).
Dramaturgas sukūrė daugiau nei 30 pjesių, gausybę scenarijų radijui ir televizijai.
Holivude jis buvo vadinamas kūrybiniu gelbėtoju – į jį kreipdavosi, kai dideliems projektams reikėdavo intelektualaus „pataisymo“. T. Stoppardas prisidėjo prie filmų „Brazilija“, „Rusų namas“, „Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis“, o už „Įsimylėjusį Šekspyrą“ pelnė „Oskaro“ apdovanojimą.