Po kovos su žaibiškai progresavusia liga mirė žinoma aktorė Tamara Plašenko

„Šiandien mama išėjo už horizonto. Po to, kai prieš dvejus metus netikėtai mirė tėvas, ji tarsi prarado norą gyventi, ir nei aš, nei draugai, nei darbas, nei kas nors kita taip ir nesugebėjo jo jai pakeisti“, – rašė jis.
Pasak sūnaus, pastaruosius mėnesius aktorė kovojo su smegenų vėžiu. Liga buvo diagnozuota mažiau nei prieš metus – balandžio pabaigoje, kai ji pradėjo skųstis regėjimo sutrikimais.
„Iš visų galimų variantų jai teko pats sudėtingiausias: dėl vietos neoperuojamas, itin greitas ir agresyvus, neišgydomas už jokius pinigus. Tuo metu jos galvoje jau buvo susiformavęs 4x4 centimetrų dydžio navikas – tai kaip stalo teniso kamuoliukas“, – dalijosi Kryžanovskis.
Jis teigė, kad šeima išbandė visas įmanomas gydymo galimybes – buvo lankomasi pas geriausius neurochirurgus, taikyta spindulinė ir chemoterapija, tačiau liga sparčiai progresavo.
„Ji geso su kiekviena diena. Gegužę, nepaisant to, kad kojos jau pradėjo nebeklausyti, ji suvaidino savo paskutinį spektaklį Podolės teatre. Vasaros viduryje jai pradėjo temti protas, o nuo rugsėjo ji paniro į savotišką komą: nustojo kalbėti, kvėpavo tik per deguonies koncentratorių, maistą gaudavo per zondą, nebeatmerkė akių“, – rašė aktorės sūnus.
Jis taip pat pridūrė, kad dabar mama vėl kartu su prieš dvejus metus mirusiu tėvu.
„Šiandien ji išėjo, ir dabar su tėvu jie vėl kartu. Kada nors dar pasimatysime, mama“, – rašė jis.
Tamara Aleksandrovna Plašenko gimė 1955 metų gruodžio 29 dieną Lvive. Ji baigė Kijevo I. Karpenkos-Karo teatro meno institutą ir nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos dirbo profesionalioje scenoje. Nuo 1987 metų buvo viena pagrindinių Kyjivo akademinio dramos teatro Podolėje aktorių.
1998 metais ji buvo apdovanota Ukrainos nusipelniusios artistės vardu, o 2025 metais – Ukrainos liaudies artistės titulu.
Be darbo teatre, aktorė filmavosi Ukrainos filmuose ir serialuose, taip pat dalyvavo tarptautiniuose projektuose, tarp jų – filme „Rytai–Vakarai“ („East/West“ / „Est-Ouest“).