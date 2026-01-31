Sulaukęs 71-erių mirė žinomas britų radijo laidų vedėjas

Kaip skelbė „The Sun“, laidų vedėjas mirė antradienį.
Kol kas vyro mirties priežastis neatskleista.
Apie vyro netektį pranešė „BBC Radio 2“ atstovas.
„Jis buvo labai mylimas mūsų klausytojų. Šiuo liūdnu metu reiškiame užuojautą jo šeimai“, – „The Mirror“ sakė jis.
N. Ogdenas buvo žinomas dėl savo net keturis dešimtmečius trukusios karjeros vedant radijo laidą „The Organist Entertains“.
Nigelis taip pat buvo muzikantas – įkvėptas savo tėvo, bažnyčios vargonininko, jis pats pradėjo groti vargonais būdamas vos 12-os.
Be darbo radijo laidoje, Nigelis kūrė savo muziką ir koncertavo kaip atlikėjas.
Pripažintas garsiausiu Didžiosios Britanijos vargonininku, jis grojo tiek teatruose, tiek bažnyčiose.