ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Sulaukęs 71-erių mirė žinomas britų radijo laidų vedėjas

2026 m. sausio 31 d. 14:31
Lrytas.lt
Penktadienį pasklido liūdna žinia – mirė nacionalinio britų radijo „BBC Radio 2“ laidų vedėjas Nigelis Ogdenas. Jam buvo 71-eri.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip skelbė „The Sun“, laidų vedėjas mirė antradienį.
Kol kas vyro mirties priežastis neatskleista.
Apie vyro netektį pranešė „BBC Radio 2“ atstovas.
„Jis buvo labai mylimas mūsų klausytojų. Šiuo liūdnu metu reiškiame užuojautą jo šeimai“, – „The Mirror“ sakė jis.
N. Ogdenas buvo žinomas dėl savo net keturis dešimtmečius trukusios karjeros vedant radijo laidą „The Organist Entertains“.
Nigelis taip pat buvo muzikantas – įkvėptas savo tėvo, bažnyčios vargonininko, jis pats pradėjo groti vargonais būdamas vos 12-os.
Be darbo radijo laidoje, Nigelis kūrė savo muziką ir koncertavo kaip atlikėjas.
Pripažintas garsiausiu Didžiosios Britanijos vargonininku, jis grojo tiek teatruose, tiek bažnyčiose.
mirėnetektislaidų vedėjas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.