„Grammy“ apdovanojimuose pasirodžiusi S. Carpenter sukėlė skandalą: tai, ką atsinešė į sceną, piktina tūkstančius

Užsienio žiniasklaida aidi – dainininkė buvo pavadinta „kvaila ir žiauria“ gyvūnų teisių organizacijos PETA po to, kai apdovanojimų ceremonijos scenoje pasirodė su gyvu paukščiu.
„Crypto.com“ arenoje ji atliko savo hitą „Manchild“, o pasirodymo metu buvo matyti, kaip Sabrina delne laiko baltą paukštį.
Toks poelgis sulaukė griežtos PETA kritikos. Organizacijos atstovai, remdamiesi dainos „Manchild“ žodžiais, socialiniame tinkle „X“ paskelbė pareiškimą.
„Ei, Sabrina, atsinešti gyvą paukštį į „Grammy“ sceną yra kvaila, lėta, beprasmiška… ir žiauru! Ryškios šviesos, garsus triukšmas ir prisilietimai sukelia baimę bei stresą paukščiui, kuris turėtų skraidyti laisvas atvirame danguje“, – dalijosi jie.
Organizacija taip pat negailėjo kritikos Lady Gagai, kuri apdovanojimų ceremonijoje atlikdama dainą „Abracadabra“ vilkėjo kostiumą, pagamintą iš plunksnų.
„Plunksnos priklauso paukščiams, o paukščiai turi būti laisvi, ne narvuose. Nežinome, kokią žinutę Lady Gaga norėjo perduoti, bet PETA žinutė yra tokia: nesvarbu, ar plunksnos pešamos paukščiui esant gyvam, ar po jo nužudymo – paukštis visada kenčia“, – kritikavo gyvūnų teisių organizacija.
Grammyapdovanojimaiincidentas
