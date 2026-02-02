„Grammy“ puotoje be nuogybių neapsieita: žvaigždės demonstravo figūrų linkius, J. Bieberis į sceną lipo tik su trumpikėmis

Kaip visuomet, į tokio tipo renginius žvaigždės vyksta ne tik pasidžiaugti tuo, ką sukūrė per metus, bet ir išsiskirti savo stiliumi.
Šiemet ant raudonojo kilimo netrūko ne tik elegantiškų įvaizdžių, bet ir stiliaus klaidų, o visų akį traukė ir nevengę apsinuoginti įžymybės.
Bene daugiausiai dėmesio jau pasirodymų metu sukėlė į sceną tik su apatiniais ir kojnėmis lipęs pop muzikos dievaitis Justinas Bieberis.
Į „Grammy“ sceną jis grįžo po ketverių metų ir atliko supaprastintą savo dainos „Yukon“ versiją.
Drąsiai dar ant raudonojo kilimo žengė ir buvusi manekenė, TV žvaigždė Heidi Klum, kuri pasirinko „Marina Hoermanseder“ suknelę atrodančią lyg nuogas kūnas.
Į akis krito ir jaunosios kartos dainininkė Addison Rea. Nors vilkėjo, rodos, neiššaukiančią baltą suknelę, plačiai šypsodamasi fotografams pritūpusi ji demonstravo savo... apatinius.
Nepasikuklino ir dainininkė Bleona Qereti, kuri šokiravusi yra ir anksčiau. Nors vilkėjo auksinę blizgančią suknelę, ji nevengė dar labiau pabrėžti moteriškumą ir išryškino savo krūtinę.
Primename, kad apdovanojimai vyko „Crypto.com“ arenoje, kur susirinko garsiausi pasaulio atlikėjai – nuo Sabrinos Carpenter ir Rosé, Billie Eilish, Kehlani ir kitų žvaigždžių, kurių įvaizdžiai aptarinėjami tiek socialiniuose tinkluose, tiek mados leidiniuose.
Pagrindinį vakarą vedė žinomas komikas ir televizijos laidų vedėjas Trevoras Noah.
