Be princo Williamo pasirodžiusi Catherine Middleton nustebino neįprasta šukuosena

Sausio 27-ąją C. Middleton dalyvavo karališkuosiuose renginiuose Šiaurės Anglijoje.
Tai buvo pirmoji jos kelionė be vyro princo Williamo (43 m.) šiais metais.
Į regbio lygos klubą „Wakefield Trinity“ atvykusi princesė stebino itin kukliu deriniu – ji vilkėjo chaki spalvos švarką, prigludusias kelnes ir tamsiai žalią kepuraitę.
Tiesa, labiausiai gerbėjų dėmesį kaustė neįprasta Catherine šukuosena – jos plaukai buvo supinti į kasą, o ne palaidi, kaip įprastai.
Savo vizitais C. Middleton išreiškė palaikymą bendruomenėms, kurios siekia padėti žmonėms, patyrusiems traumas, izoliaciją ir susiduria su psichologiniais iššūkiais.
Po vizito regbio klube ji aplankė labdaros organizaciją „Mind Over Mountains“, teikiančią profesionalią psichikos sveikatos pagalbą per terapinius lauko užsiėmimus. Ten ji turėjo galimybę prisijungti prie pasivaikščiojimo gamtoje.
Pati Catherine dažnai kalba apie gamtos svarbą, kuri jai leido atrasti ramybę gydymo nuo vėžio metu.
Tai ne pirmas kartas, kai Velso princesės šukuosena atsiduria diskusijų centre.
Dar vasarą didelio atgarsio sulaukė jos nauja plaukų spalva. Tada dėl gerokai šviesesnių plaukų pasigirdo ne tik pagyrų, bet ir spėlionių apie neva dėvimą peruką.