Los Andželą sudrebino „Grammy“ puota: ant raudono kilimo – išsipusčiusi Holivudo grietinėlė

2026 m. vasario 2 d. 07:10
Lrytas.lt
Los Andžele nugriaudėjo vienas ryškiausių ir plačiausiai aptarinėjamų renginių – 68-oji „Grammy“ muzikos apdovanojimų ceremonija. Išsipusčiusios žvaigždės rinkosi į „Crypto.com“ areną, kur buvo nutiestas raudonas kilimas.
Puošniame renginyje savo stilių demonstravo garsiausi pasaulio atlikėjai – nuo Sabrinos Carpenter ir Rosé, Billie Eilish, Kehlani ir kitų žvaigždžių, kurių įvaizdžiai aptarinėjami tiek socialiniuose tinkluose, tiek mados leidiniuose.
Pagrindinį vakarą vedė žinomas komikas ir televizijos laidų vedėjas Trevor Noah.
2026 metų „Grammy“ apdovanojimuose reperis Kendrickas Lamaras laimėjo kelias svarbias statulėles ir tapo vienu ryškiausių vakaro nugalėtojų. Kendrickas atsiėmė net 5 statulėles: „Metų įrašo“ singlas „Luther“, įrašytas kartu su R&B atlikėja SZA, „Geriausia melodinė repo interpretacija“, „Geriausias metų albumas“, „Geriausia repo daina“ ir „Geriausia repo atlikimo versija.
Jis taip sumušė rekordą – tapo daugiausiai „Grammy“ apdovanojimų laimėjusiu reperiu istorijoje, aplenkdamas Jay‑Z pagal bendrą laimėjimų skaičių.
