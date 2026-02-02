Po „Grammy“ skambėjusių pokštų – įsiutęs D. Trumpas

Pasveikinęs Billie Eilish, laimėjusią „Grammy“ apdovanojimą už metų dainą „Wildflower“, vedėjas komikas Trevoras Noah užsiminė apie D. Trumpą ir J. Epsteiną.
„Oho. Tokio „Grammy“ nori kiekvienas atlikėjas – beveik taip pat, kaip Trumpas nori Grenlandijos“, – šmaikštavo jis, turėdamas omenyje prezidento grasinimus užgrobti autonominę Arkties teritoriją.
Tada T. Noah pridūrė: „Tai logiška, nes, kadangi Epsteino nebėra, jam reikia naujos salos, kurioje jis galėtų leisti laiką su Billu Clintonu.“
T. Noah, paskelbęs, kad tai paskutinis kartais, kai veda „Grammy“ apdovanojimus – o darė tai šešis kartus – ankstesniais metais vengė aštresnių politinių komentarų.
Jo komentarai sulaukė prezidento pykčio, kuris savo platformoje „Truth Social“ pirmiausia pareiškė, kad „Grammy“ apdovanojimai yra patys BLOGIAUSI ir praktiškai nežiūrimi“, o po to sukritikavo T. Noah.
„Negaliu kalbėti už Billą, bet aš niekada nebuvau nei Epsteino saloje, nei arti jos, ir iki šio vakaro melagingo ir šmeižikiško pareiškimo niekada nebuvau kaltinamas, kad ten buvau, net „Fake News“ žiniasklaidos“, – teigė D. Trumpas.
Po to respublikonas pavadino iš PAR kilusį T. Noah „visišku nevykėliu“, kuriam reikia „išsiaiškinti faktus“.
„Aš pasiųsiu savo advokatus paduoti į teismą šį vargšą, apgailėtiną, netalentingą, apsvaigusį nuo narkotikų M. C. ... Pasiruošk, Noah, aš su tavimi pasilinksminsiu!“, – pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas, kuris Floridoje ir Niujorke sukosi tuose pačiuose socialiniuose sluoksniuose kaip ir J. Epsteinas, daug mėnesių kovojo, kad nebūtų paviešintas didžiulis pluoštas dokumentų apie susikompromitavusį finansininką, ir skirtingai aiškino, kodėl galiausiai nutraukė ryšius su J. Epsteinu.
Penktadienį buvo paviešinta daugiau kaip trys milijonai dokumentų, kuriuose minima daugybė įtakingų asmenų, įskaitant 79 metų prezidentą, Eloną Muską, Billą Gatesą, Billą Clintoną ir buvusį princą Andrew Mountbatteną-Windsorą.
Taip pat didžiausios JAV muzikos žvaigždės sekmadienį „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje pasisakė ir prieš šalį krečiančius imigracijos reidus, o toną tam padiktavo Puerto Riko megažvaigždė Bad Bunny.
Buvo justi pyktis dėl prezidento Donaldo Trumpo Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE), kurios gerai ginkluoti ir kaukėti agentai pasiųsti į daugelį JAV miestų.
Praėjusį mėnesį Mineapolyje federaliniams agentams nužudžius du JAV piliečius, įsiuto daugelis amerikiečių, jau ir taip sunerimusių dėl, jų manymu, nekryptingų operacijų, kurių metu nepagrįstai persekiojami visi, kas kalba ispaniškai ar kieno oda tamsios spalvos.
„Prieš sakydamas ačiū Dievui, pasakysiu „ICE lauk“, – sakė Bad Bunny, sulaukdamas Los Andželo publikos šūksnių – likus vos savaitei iki jo pasirodymo „Super Bowl“ renginyje.
„Mes nesame laukiniai, mes nesame gyvūnai, mes nesame ateiviai; mes esame žmonės ir mes esame amerikiečiai“, – sakė dainininkas po to, kai jam buvo įteiktas „Grammy“ apdovanojimas už geriausią „musica urbana“ albumą.
Reggaetono žvaigždė buvo ne vienintelis, kuris pasmerkė ICE, vienos iš pagrindinių agentūrų, dalyvavusių susidorojimuose, veiksmus.
Tarp mados namų „Valentino“, „Chanel“ ir „Saint Laurent“ kurtų suknelių dėvėtojų ant raudonojo kilimo buvo kelios dalyvės, prisisegusios prie savo aprangos ženklelį „ICE lauk“.
Tarp jų buvo garsi pora Justinas ir Hailey Bieberiai, dainininkė veteranė Joni Mitchell, JAV dainininkė Jordan Tyson ir aktorė bei dainininkė Helen J. Shen.
Štai keletas kitų Los Andžele vykusio šou metu muzikantų išsakytų komentarų:
Gloria Estefan
„Man baisu, man labai neramu“, – AFP sakė dainininkė Glorija Estefan užkulisiuose po to, kai laimėjo „Grammy“ už geriausią tropinės lotynų muzikos albumą.
„Nemanau, kad kas nors pasakytų, jog norime, kad pasienyje būtų laisvas judėjimas visiems, bet tai, kas vyksta, visai nėra „nusikaltėlių sulaikymas“, – sakė ji. – Tai žmonės, turintys šeimas, dešimtmečius dirbę šiai šaliai, maži vaikai. Sulaikymo centruose yra šimtai vaikų. Tai nežmoniška. Aš dabar neatpažįstu savo šalies“.
Olivia Dean
„Matyt, turėčiau pasisakyti, kad esu čia kaip imigrantų anūkė“, – sakė britų dainininkė Olivia Dean, kurios tėvas anglas, o motina kilusi iš Jamaikos ir Gajanos, po to, kai pelnė prestižinį „Grammy“ apdovanojimą kaip geriausia nauja atlikėja. – Aš esu drąsos kūrinys, ir manau, kad tokiais žmonėmis reikia pasidžiaugti.“
Shaboozey
„Imigrantai sukūrė šią šalį“, – žiūrovams sakė Virdžinijos valstijoje tėvams iš Nigerijos gimusi ir staiga išpopuliarėjusi kantri muzikos žvaigždė Shaboozey, kartu su atlikėju Jelly Roll laimėjusi „Grammy“ už geriausią kantri dueto / grupės atlikimą.
„Taigi ji skirta jiems, visiems imigrantų vaikams. Ji taip pat skirta tiems, kurie atvyko į šią šalį ieškodami geresnių galimybių, būti dalimi valstybės, kuri žadėjo laisvę ir lygias galimybes visiems, norintiems jai dirbti, – sakė atlikėja. – Ačiū, kad atnešėte čia savo kultūrą, muziką, istorijas ir tradicijas. Jūs suteikiate Amerikai spalvų.“
Billie Eilish
JAV dainininkė Billie Eilish, kurios kūrinys „Wildflower“ pelnė „Grammy“ metų dainos apdovanojimą, sakė, kad jaučiasi už tai dėkinga.
Tačiau ji pridūrė: „Kad ir kokia dėkinga jaučiuosi, tiesą sakant, nežinau, ką galėčiau dar pasakyti, išskyrus tai, niekas nėra nelegalus užimtoje žemėje“.
„Išties sunku dabar suprasti, ką sakyti ir ką daryti. Jaučiu, kad mums reikia tiesiog toliau kovoti, kalbėti ir protestuoti, mūsų balsai tikrai svarbūs, ir žmonės svarbūs“, – sakė B. Eilish.
SZA
„Neįtikėtinai distopiška, kad esame pasipuošę ir galime švęsti apdovanojimus... o žmonės gatvėje yra grobiami ir šaudoma jiems į veidus“, – sakė R&B dainininkė SZA, kuri Metų įrašo apdovanojimą pasidalijo su Kendricku Lamaru.
„Tai išties keistas jausmas, ir manau, kad daugelis iš mūsų pasimetę, jaučia tik pyktį ir beviltiškumą, – sakė ji. – Nenoriu, kad visi pultų į neviltį, nes kai prarandi... dvasią, pokyčiai tampa neįmanomi.“