Šokiruojanti istorija: Donaldo Trumpo sūnus galimai išgelbėjo moters gyvybę

Kaip skelbia leidinys „PEOPLE“, Barronas sausio 18 dieną paskambino Londono Sičio policijai ir pranešė apie moterį, kuri, pasak jo, buvo mušama. Skambutis buvo atliktas praėjus maždaug aštuonioms minutėms po tariamo incidento.
Jungtinės Karalystės Karūnos prokuratūra patvirtino, kad skambinęs asmuo buvo 19-metis Barronas Trumpas. Teigiama, kad su moterimi, kurios tapatybė neatskleidžiama, jis buvo susipažinęs socialiniuose tinkluose.
„Tai tikra nepaprasta situacija“, – policijos operatoriui sakė Barronas.
Byla sausio 21 dieną buvo nagrinėjama Snaresbrooko karūnos teisme Londone. Teismo metu paaiškėjo, kad moterį, kaip įtariama, užpuolė jos buvęs vaikinas – Rusijos pilietis Matvei Rumiancevas – tuo metu, kai ji bendravo su Barronu vaizdo skambučiu.
Pasak „The Times“, išpuolis įvyko apie 2 val. 23 min. vietos laiku. Teigiama, kad 22 metų vyras griebė buvusią partnerę už plaukų, pastūmė ją ant grindų ir šaukė: „Tu nieko neverta“.
Įtariamasis neigia kaltinimus dėl užpuolimo ir kūno sužalojimo, taip pat du kaltinimus išžaginimu, tyčiniu smaugimu bei trukdymu teisingumo vykdymui.
Teismo metu taip pat buvo teigiama, kad M. Rumiancevas pavydėjo Barrono bendravimo su moterimi ir supyko, kai tą vakarą anksčiau jis bandė jai paskambinti.
Policijos pareigūnų vaizdo įrašuose matyti, kaip atvykus į įvykio vietą moteris pareigūnams sakė, jog draugauja su Barronu Trumpu, Donaldo Trumpo sūnumi.
Teismo posėdyje moteris taip pat teigė, kad Barrono skambutis buvo lemtingas.
„Jis padėjo išgelbėti mano gyvybę. Tas skambutis tuo metu buvo tarsi Dievo ženklas“, – sakė ji.
Vėliau moteris pateikė skundą, kuriame nurodė, kad M. Rumiancevas ją išžagino du kartus.
Advokatė Sasha Wass teisme suabejojo moters parodymais, siūlydama versiją, kad pasakojimas galėjo būti išgalvotas. Į tai moteris atsakė, jog tokie kaltinimai būtų nepadorūs žmonių, išgyvenusių panašias patirtis, atžvilgiu.
Kol kas nei Londono Metropoliteno policija, nei advokatė Sasha Wass situacijos nekomentuoja. Leidinys „PEOPLE“ taip pat kreipėsi į Baltuosius rūmus, tačiau komentaro kol kas nesulaukė.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Barronas TrumpasIšgelbėjimas
