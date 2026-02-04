„OnlyFans“ žvaigždė B. Blue sumąstė visą parą mylėtis su vyrais ir pastoti: „Svarstau, ar vėliau pati sugebėsiu išeiti iš kambario“

Šį kartą planuojamas iššūkis truks mažiausiai 24 valandas, o, pasak pačios atlikėjos, iššūkis bus dar drąsesnis ir beprotiškesnis. Socialiniuose tinkluose Bonnie pranešė, kad renginys perkeltas į vasario 7 dieną. Ši diena, pasak B.Blue – ideali pastoti.
Moteris atvirai teigia, jog jaučia spaudimą dėl savo tiksinčio biologinio laikrodžio ir jau nori tapti mama. Ji neslepia, kad iššūkio metu neketina naudoti apsaugos priemonių, o dalyviai turės galimybę prisidėti prie jos siekio susilaukti vaiko.
„Atšaukiau pirminę datą, nes noriu suteikti vyrams galimybę tapti tėvais. Galbūt kažkam pasiseks“, – socialiniuose tinkluose rašė Bonnie.
Leidiniui „Us Weekly“ B.Blue pasakojo, kad ankstesniuose santykiuose bandė pastoti natūraliu būdu, taip pat buvo atliktos dirbtinio apvaisinimo (IVF) procedūros, tačiau jos buvo nesėkmingos. Dėl to ji abejoja, ar gali pastoti įprastai, tačiau nusprendė suteikti galimybę tai pabandyti iššūkio dalyviams.
Pasak jos, net jei pats iššūkis liktų tik ekstremali patirtis, o vaiko ji nesusilauktų, tai vis tiek būtų nepakartojamas nuotykis. Vis dėlto, ji neslepia – jei ji pastotų, būtų labai laiminga.
Bonnie taip pat atskleidė, kad iššūkio organizavimui jau skyrė apie 100 tūkst. svarų sterlingų.
Primename, kad 2025 metų sausį Bonnie Blue užfiksavo pasaulinį rekordą, per 12 valandų turėjo lytinių santykių su 1057 vyrais. Minėdama šio rekordo metines, ji nusprendė surengti dar ekstremalesnį renginį.
„Švęsime vienerių metų sukaktį. Šįkart viskas truks parą. Net svarstau, ar po visko sugebėsiu pati išeiti iš kambario“, – leidiniui „The Tab“ sakė ji.
