Aiškėja naujos detalės apie V. Petreikio žmonos ryšius su Vilniuje viešėjusiu J. Epsteino bičiuliu

Tarp skandalingoje byloje minimų pavardžių – ir prancūzų modelių agentas Jeanas-Lucas Brunelis, kuris, panašu, buvo atvykęs ir į Baltijos šalis.
Jo „TripAdvisor“ paskyroje fiksuota kelionių istorija leidžia manyti, kad prancūzas buvo apsilankęs Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei daugelyje kitų Europos valstybių. Pagal viešai matomus duomenis, jis iš viso yra aplankęs net 473 pasaulio miestus, įskaitant ir Baltijos šalių sostines.
Dar konkretesnių detalių pateikia viešumon iškilę Jeffrey Epsteino bylos dokumentai – juose nurodoma, kad J. L. Brunelis buvo atvykęs ir į Lietuvą, o jo buvimas Vilniuje aptariamas asmeniniuose susirašinėjimuose.
2009 metų gruodį vykusiuose elektroniniuose laiškuose tarp J. Epsteino ir V. Petreikio žmonos Simonos Petreikės minima, jog tuo metu prancūzas lankėsi Vilniuje. Viename laiškų J. Epsteinas tiesiogiai teiravosi: „Jeanas Lucas yra Vilniuje, kur tu? Ką veiki?“
Netrukus jam atsakė ir S. Petreikė. Ji paaiškino tuo metu dar esanti Prancūzijoje ir negalinti susitikti.
„Ne... labai gaila, aš vis dar Lione... Man liko paskutinės penkios studijų dienos. Mano tėvai atvyksta penktadienį manęs pasiimti. Kitą savaitę turėsiu ilgą kelionę automobiliu. Tikriausiai pirmadienį būsiu Vilniuje... Kiek laiko Jeanas Lucas ten bus? Oi, labai gaila, kad aš ten nesu!“, – teigė S. Petreikė.
Kituose laiškuose atsiskleidžia ir šiltesnis bendravimo tonas.
„Man Jeanas Lucas labai patinka! Jei jam reikės pagalbos, aš jam padėsiu net ir per atstumą. Tu ir tau artimi žmonės man esate kaip mano šeima. Tu žinai, kaip labai vertinu viską, ką dėl manęs padarei, ir padėti tau man yra malonumas. (Esu tikra, kad ten labai šalta, gal reikėtų pasirūpinti jam kailiniais! Galime jį aprengti kailiu nuo galvos iki kojų, aš žinau geriausią vietą, kur tai gauti;))
Labai tavęs pasiilgau, Jeffrey! P.S. pridėjau dainą, kad galėtum paklausyti! Lengvai klausoma, pakelia nuotaiką! Tikiuosi, tau patiks! Didelis bučinys! Mano prancūziškas numeris, jei prireiktų“, – rašė garsi balerina.
Taip pat J. L. Brunelio vizitą Lietuvoje leidžia sieti ir viešumoje pasirodžiusi nuotrauka.
Paviešintas kadras darytas naktį – jame matyti trys asmenys: moteris, kurios veidas uždengtas juodu kvadratu, ir du vyrai. Identifikuojama, kad kairėje nuotraukos pusėje – J. L. Brunelis, dešinėje – renginių organizatorius V. Petreikis.
Portalas Lrytas jau yra skelbęs, jog J. L. Brunelis buvo kaltinamas seksualiniu smurtu prieš daugybę jaunų modelių, kurios vėliau tapo ir J. Epsteino seksualinių nusikaltimų aukomis.
J. L. Brunelis gimė 1946 metais Paryžiuje pasiturinčioje šeimoje. Karjeros pradžioje jis dirbo viešųjų ryšių patarėju gastronomijos srityje, tačiau praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigoje pasuko į mados pasaulį.
Nuo 1978 metų jis vadovavo garsiai Paryžiaus modelių agentūrai „Karin Models“ ir prisidėjo prie kai kurių žymiausių supermodelių karjerų – tarp jų ir danės Helenos Christensen.
Devintajame dešimtmetyje J. L. Brunelis buvo laikomas vienu įtakingiausių Prancūzijos modelių agentų ir ryškia Paryžiaus aukštuomenės figūra. Prabangiame naktiniame klube „Les Bains Douches“ jis turėjo nuosavą staliuką, o jo aplinkoje sukosi įtakingi verslininkai, princai, popmuzikos žvaigždės, kino prodiuseriai ir daugybė jaunų modelių. Būtent tuo laikotarpiu užsimezgė ir jo ryšiai su J. Epsteinu.
2022 metais J. L. Brunelis buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje. Jis buvo suimtas ir laukė teismo dėl įtarimų nepilnametės išžaginimu bei seksualiniu priekabiavimu. Prancūzų modelių agentas taip pat buvo siejamas su tarptautiniu pedofilijos tinklu, kurį, kaip įtariama, organizavo milijardierius J. Epsteinas.
Primename, kad praėjusią savaitę JAV Teisingumo departamentas paviešino daugiau nei tris milijonus puslapių su J. Epsteino byla susijusių dokumentų, taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Paviešintuose dokumentuose Lietuva minima daugiau nei tūkstantį kartų, o tarp pavardžių – ir žinomų šalies verslininkų, modelių bei dizainerių. Dokumentuose figūruoja ir „Midsummer Vilnius“ sumanytojas Valdas Petreikis bei jo žmona balerina Simona Petreikė – paviešinti jų susirašinėjimai su J. Epsteino aplinkos atstovais dėl galimo susitikimo Paryžiuje.