Atrado jaunystės eliksyrą? Gerbėjus apstulbino naujausia 76-erių Alos Pugačiovos nuotrauka

Instagrame jis pasidalijo naujausiu kadru su žmona, estrados primadona Ala Pugačiova.
Maksimas pažymėjo ir savo buvimo vietą. Tai – Limasolis − miestas pietinėje Kipro pakrantėje. Panašu, kad po žiemos pramogų jam norėjosi apsišilti.
Tačiau visų akys krypo ne į vietovę, ar net ne į patį Maksimą, o į jo žmoną.
Pastaruoju metu vis jauniau atrodanti 76-erių A. Pugačiova vėl nustebino gerbėjus.
Plačiai šypsodamasi į objektyvą ji atrodė perpus jaunesnė nei yra iš tiesų, todėl gerbėjai ėmė klausinėti – gal jai pavyko atrasti jaunystės eliksyrą?
„Ala yra super gražuolė net be dirbtinio intelekto“, – rašė vienas.
„Atrodote nuostabiai“, – pridėjo kitas.
