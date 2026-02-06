ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Atrado jaunystės eliksyrą? Gerbėjus apstulbino naujausia 76-erių Alos Pugačiovos nuotrauka

2026 m. vasario 6 d. 06:17
Lrytas.lt
Visai neseniai užburiančiais vaizdais iš vieno prabangiausių pasaulio slidinėjimo kurorto Kurševelio dalijęsis komikas Maksimas Galkinas (49 m.) keliauja toliau.
Daugiau nuotraukų (21)
Instagrame jis pasidalijo naujausiu kadru su žmona, estrados primadona Ala Pugačiova.
Maksimas pažymėjo ir savo buvimo vietą. Tai – Limasolis − miestas pietinėje Kipro pakrantėje. Panašu, kad po žiemos pramogų jam norėjosi apsišilti.
Tačiau visų akys krypo ne į vietovę, ar net ne į patį Maksimą, o į jo žmoną.
Pastaruoju metu vis jauniau atrodanti 76-erių A. Pugačiova vėl nustebino gerbėjus.
Plačiai šypsodamasi į objektyvą ji atrodė perpus jaunesnė nei yra iš tiesų, todėl gerbėjai ėmė klausinėti – gal jai pavyko atrasti jaunystės eliksyrą?
„Ala yra super gražuolė net be dirbtinio intelekto“, – rašė vienas.
„Atrodote nuostabiai“, – pridėjo kitas.
Ala PugačiovaMaksimas Galkinaspora
