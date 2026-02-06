J. Epsteino skandale – dar viena garsi pavardė: dokumentuose – Norvegijos princesė šalia pusnuogės moters

Norvegijos laikraštis „VG“ dokumentuose aptiko nuotrauką, kurioje kronprincesė sėdi šalia nežinomos moteris su bikiniu. Abi moterys nuotraukoje yra užtušuotos. Manoma, kad nuotrauka daryta J. Epsteino viloje Palm Byče.
Tai pirmas kartas, kai J. Epsteino bylos medžiagoje identifikuota Norvegijos kronprincesės nuotrauka.
J. Epstein buvo amerikiečių finansininkas ir nuteistas seksualinis nusikaltėlis. Jis buvo kaltinamas daugelį metų vykdęs seksualinį išnaudojimą ir prekybą žmonėmis, 2019 m. buvo suimtas ir tais pačiais metais mirė Niujorko kalėjime, nesulaukęs teismo proceso.
Nors Mette-Marit nuotraukoje yra užtušuota, kelios kitos žinomos moterys joje pavaizduotos be užtušavimo, tarp jų – buvusi Jorko hercogienė Sarah Ferguson, kuri, kaip ir Mette-Marit, viešai atsiribojo nuo savo ryšių su J. Epsteinu.
2013 m. sausio 13 d., dieną po to, kai kronprincesė paliko J. Epsteino namus, viena moteris nusiuntė miljardieriui du elektroninius laiškus, pažymėtus „Mette“ ir „Mette 2“.
Pirmadienį žiniasklaida paskelbė neužtušuotą nuotrauką, kurią padarė minėta laiškus siuntusi moteris.
Ji taip pat pateikė laikraščiui (iš dalies) neužtušuotą Mette-Marit nuotrauką, darytą toje pačioje vietoje kaip ir dabar J. Epsteino dokumentuose identifikuota nuotrauka. Pasak moters, nuotrauka daryta jo valdos baseino name.
Sugretinusi užtušuotą nuotrauką su paskelbta neužtušuota versija, „VG“ tvirtino, kad J. Epsteino bylos dokumentuose rasta nuotrauka vaizduoja Mette-Marit.
Antradienio vakarą žiniasklaida paskelbė dar vieną straipsnį su nuotrauka, kurią, kaip teigiama, 2019 m. J. Epsteino biure padarė policija. Joje matyti ant grindų sudėti įrėminti paveikslai, tarp jų – ir Mette-Marit su kita moterimi vaizduojantis kadras, apie kurį kalbama šiame straipsnyje.
Skelbiama, kad antroji moteris yra ta pati, kuri jiems atsiuntė pirmadienį publikuotą nuotrauką.
„VG“ kreipėsi į Karališkuosius rūmus su klausimais apie Mette-Marit nuotrauką, tačiau atsakymo negavo.
