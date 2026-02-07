Amerikiečių influenceris tikina įsilaužęs į privačią J. Epsteino salą: po to ėmė dėtis keisti dalykai

Šmaikščiais vaizdo įrašais išgarsėjęs N. Grigg savo „YouTube“ paskyroje paviešino daugiau nei 21 minutę trunkantį vaizdą įrašą, kuriame jis dokumentavo savo tariamą bandymą pasiekti J. Epsteino salą.
Nico aiškino, kad pirmiausia naudojo droną ir apžvelgė salą iš viršaus. Jis tikino pastebėjęs netoli salos plaukiojantį laivą, tačiau neturėjo supratimo, ar jis priklausė turistams, ar valdžios institucijoms.
Vėliau turinio kūrėjas aiškino, kad nuvyko į vandens motociklų nuomos vietą, o ten dirbantis nuomotojas sutiko jam padėti priplaukti prie salos.
Įrašo pabaigoje matyti, kaip Nico vandens motociklu pagaliau prisiartino prie salos ir bandė išlipti į krantą, tačiau jo kojas subadė jūros ežiai.
Vis dėlto, vaikinas pabrėžė, kad kojomis palietė krantą, nepaisydamas patiriamo skausmo.
Pasak Nico, dar nepasiekus salos, J. Epsteino rezidencijoje jis iš tolo pamatė moterį, kuri, regis, juos pastebėjo, darė nuotraukas ir galbūt paskambino policijai.
Tame pačiame vaizdo įraše Nico tikino, kad pakrantė buvo saugoma, ir rodė link jų plaukiančias vandens transporto priemones.
Vėliau N. Grigg neslėpė nusivylimo, kad jam taip ir nepavyko iš tikrųjų patekti į salą.
Nors į salą turinio kūrėjas nepateko, jis neslėpė nerimo dėl to, kas nutiko po to.
Vaikinas tikino, kad jam paviešinus vaizdo įrašą, po kelių dienų prie jo namų ėmė sukiotis juodi visureigiai.
Nico tvirtino neturintis jokio supratimo, kas sėdėjo tuose automobiliuose ir kodėl jie ištisas valandas stebėjo jo namus.
„Praėjo vos trys dienos nuo tada, kai paskelbiau vaizdo įrašą, kuriame slapta patenku į J. Epsteino salą. Kiekvieną dieną, kai esu namuose, prie mano namų stovi juodi „Escalade“ visureigiai.
Nežinau, ko jie nori ar kas jie tokie, bet pranešu jums apie tai dabar – tam atvejui, jei man kas nors nutiktų“, – kalbėjo jis.
Vaizdo įrašo pabaigoje vaikinas spėliojo, kad transporto priemonės gali priklausyti J. Epsteino draugams.
Nerimo neslepiantis vaikinas taip pat viešai atsiprašė, jei ką nors įžeidė, ir tikino norintis, kad visa ši situacija baigtųsi.