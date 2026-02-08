Pasirodžius naujiems J. Epsteino dokumentams – netikėtas į skandalą įsivėlusio ir titulą praradusio princo Andrew žingsnis

Buvęs princas Andrew Mountbattenas-Windsoras pirmadienio vakarą paliko „Royal Lodge“ rezidenciją ir šiuo metu gyvena „Wood Farm Cottage“ name Sandringamo dvare, kol jo nuolatiniai namai yra renovuojami.
Bakingamo rūmai buvo pranešę, kad persikėlimas įvyks 2026 metų pradžioje, tačiau naujausias Jeffrey Epsteino bylų paviešinimas, panašu, paspartino jo išvykimą.
Spaudimas A. Mountbattenui-Windsorui duoti parodymus JAV dėl jo ryšių su pedofilija kaltintu finansininku J. Epsteinu nuolat auga. Jis visada neigė bet kokius neteisėtus veiksmus.
Rūmai dar spalį paskelbė, kad jis išsikels iš „Royal Lodge“, tuo pačiu metu, kai iš jo buvo atimtas princo titulas.
Sandringamo dvaras yra privati Karaliaus nuosavybė, ir būtent jis padengs savo brolio naujo būsto išlaidas. Manoma, kad galiausiai A. Mountbattenas-Windsoras apsigyvens „Marsh Farm“ name tame pačiame dvare.
Andrew problema Karališkajai šeimai buvo sudėtinga, o sprendimai, kaip elgtis su buvusiu princu, neretai atrodė lėti ir neefektyvūs.
Jo nuomos sutartis dėl „Royal Lodge“ tapo platesnių problemų, kilusių dėl jo ryšių su J. Epsteinu, simboliu. Tai kėlė klausimų apie privilegijas, skaidrumą ir viešųjų lėšų naudojimą.
Tikimasi, kad persikėlimas į Sandringamą taps ryžtingu žingsniu, leisiančiu, kiek įmanoma, laikyti A. Mountbatteną-Windsorą atokiau nuo visuomenės dėmesio, rašo BBC.
Karališkajai šeimai artimi šaltiniai teigia, kad nors buvusio princo prastas sprendimų priėmimas turėjo sulaukti sankcijų, jis vis tiek išlieka šeimos nariu, todėl asmeniškai jam priklauso rūpestis — dėl to ir suteiktas būstas Norfolke, finansuojamas Karaliaus lėšomis.
A. Mountbattenas-Windsoras, anksčiau žinomas kaip Jorko hercogas, artimiausiomis savaitėmis turėtų grįžti į Vindzorą pasiimti likusių daiktų, tačiau jo nuolatinė gyvenamoji vieta dabar oficialiai yra Norfolke.
Paskutinį kartą Vindzore jis buvo matytas pirmadienį, jodinėjantis žirgu netoli savo buvusio būsto. Jis taip pat buvo nufotografuotas išvažiuojantis iš Vindzoro pilies ir mojuojantis praeiviams.
Šios nuotraukos Bakingamo rūmuose buvo sutikto nepalankiai.
Spalį Bakingamo rūmai pareiškė, kad dėl „Royal Lodge“ „oficialus pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą jau buvo įteiktas“.
Tai įvyko po kelių savaičių ginčų dėl nuomos mokesčio dydžio, mokamo Karūnos turtą valdančiai institucijai.
Nacionalinio audito tarnybos ataskaita rodo, kad 2003 metais A. Mountbattenas-Windsoras, perėmęs nuomą, sutiko sumokėti daugiau nei 8 mln. svarų sterlingų — iš esmės padengdamas remonto išlaidas ir iš anksto „išsipirkdamas“ būsimus nuomos įsipareigojimus per visą 75 metų nuomos laikotarpį.
Šis susitarimas buvo grindžiamas iš anksto sumokėta teorine 260 tūkst. svarų sterlingų metine nuoma.
Pagal sutartį A. Mountbattenas-Windsoras galėjo pretenduoti į 488 tūkst. svarų sterlingų kompensaciją, jei nuoma būtų nutraukta anksčiau laiko.
Tačiau Karūnos turto ataskaitoje parlamentarams teigiama, kad pastatas reikalauja tiek daug remonto darbų, jog „labiausiai tikėtina“, kad jam „nepriklausys jokia kompensacija“.
Karališkieji šaltiniai BBC spalį teigė, kad persikėlimas buvo atidėtas iki Naujųjų metų, siekiant išvengti nemalonios situacijos, kai jis būtų Sandringame per Kalėdas — laikotarpį, kai Karališkoji šeima tradiciškai ten susirenka.
Sandringamo dvarą 1862 metais įsigijo tuometinis Velso princas, vėliau tapęs karaliumi Edvardu VII, kaip privatų užmiesčio poilsio dvarą.
Šis istorinis, didžiulis dvaras užima apie 31 kvadratinę mylią (apie 80 kv. km) — tai maždaug Notingamo dydžio teritorija.
Mountbatteną-Windsorą ir toliau persekioja jo ryšiai su Epsteinu. Temzės slėnio policija vertina BBC paskelbtus kaltinimus, kad viena moteris buvo Epsteino atsiųsta į Jungtinę Karalystę intymiam susitikimui su A. Mountbattenu-Windsoru.
Teigiama, kad šis susitikimas 2010 metais įvyko „Royal Lodge“ rezidencijoje. Moteris, kuri nėra Didžiosios Britanijos pilietė, tuo metu buvo dvidešimties metų amžiaus.
BBC kreipėsi į A. Mountbatteną-Windsorą prašydama komentaro, kai kaltinimai pirmą kartą buvo paviešinti sekmadienį, tačiau jis kol kas neatsakė ir anksčiau griežtai neigė bet kokius pažeidimus.
Moteries advokatas Bradas Edwardsas, kurio JAV advokatų kontora nuo 2008 metų atstovauja J. Epsteino aukoms, teigė, kad po nakties su A. Mountbattenu-Windsoru moteriai buvo patiekta arbata ir surengta ekskursija po Bakingamo rūmus.
Tai pirmasis kartas, kai J. Epsteino auka viešai pareiškė, jog intymus susitikimas esą įvyko karališkoje rezidencijoje.
2014 metais velionė Virginia Giuffre tapo pirmąja moterimi, viešai apkaltinusia A. Mountbatteną-Windsorą panašiais veiksmais.
Ji teigė, kad būdama 17 metų buvo J. Epsteino ir jo partnerės Ghislaine Maxwell išnaudojama ir priversta turėti lytinių santykių su A. Mountbattenu-Windsoru — kaltinimus jis ir toliau neigia.
2021 metais V. Giuffre JAV pateikė civilinį ieškinį, kuris 2022 metų vasarį buvo išspręstas taikiai, už maždaug 12 mln. svarų sterlingų sumą. Praėjusiais metais ji nusižudė.
A. Mountbatteno-Windsoro ryšiai su J. Epsteinu sulaukia vis didesnio dėmesio po to, kai JAV Teisingumo departamentas paviešino milijonus puslapių dokumentų ir nuotraukų.
Naujausioje dokumentų dalyje yra nuotraukų, kuriose, kaip teigiama, A. Mountbattenas-Windsoras matomas klūpantis keturiomis virš ant žemės gulinčios moters.
Taip pat paviešinti keli elektroniniai laiškai tarp J. Epsteino ir A. Mountbatteno-Windsoro, išsiųsti jau po to, kai JAV milijardierius buvo pripažintas kaltu dėl nepilnametės viliojimo.
Buvęs princas susiduria su augančiu spaudimu duoti parodymus JAV Kongrese dėl savo ryšių su J. Epsteinu.
Praėjusią savaitę ministras pirmininkas seras Keiras Starmeris sakė:
„Kalbant apie parodymus, visada sakiau, kad kiekvienas, turintis informacijos, turi būti pasirengęs ja pasidalyti bet kokia forma, kurios yra prašoma. Negalite būti orientuoti į aukas, jei nesate pasirengę to daryti.“
Rūmų šaltiniai teigė: „Parodymų davimas dabar yra Andrew ir jo sąžinės reikalas.“
Trečiadienį BBC „Breakfast“ laidoje J. Epsteino auka Lisa Phillips sakė, kad A. Mountbatteno-Windsoro parodymai „reikštų viską“.
J. Epstein mirė 2019 metų rugpjūčio 10 dieną Niujorko kalėjimo kameroje, laukdamas teismo dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui.
Jungtinės Karalystės princas AndrewNamaiJeffrey Epsteinas
Rodyti daugiau žymių