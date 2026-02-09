Gerbėjai eina iš proto: pirmą kartą su K. Kardashian pasirodęs „F-1“ čempionas L. Hamiltonas kursto kalbas apie jų romaną

Jiedu buvo pastebėti sėdintys kartu privačioje ložėje amerikietiškojo futbolo supertaurės (angl. Super Bowl) finalo metu Kalifornijoje.
Gandais apipinta pora, kuri jau ne vienerius metus palaiko draugiškus santykius, pastaruoju metu dar labiau pakurstė kalbas apie galimą romaną. Praėjusią savaitę jie buvo pastebėti kartu atvykstantys į viešbutį Paryžiuje, Prancūzijoje.
„Tai buvo romantiškas susitikimas“, – leidiniui people.com teigė šaltinis, pridūręs, kad Kim ir Lewisas į Paryžių atskrido privačiu lėktuvu iš Jungtinės Karalystės.
Po skyrybų su reperiu Kanye Westu 2022 metais K. Kardashian draugavo su komiku Pete’u Davidsonu, taip pat buvo siejama su NFL žvaigžde Odellu Beckhamu jaunesniuoju.
Praėjusį mėnesį pasirodžiusi tinklalaidėje „Khloé in Wonder Land“, Kim atvirai prisipažino, kad pastaruosius metus nesusitikinėjo su niekuo, nes visą dėmesį skyrė savo keturiems vaikams.
„Jaučiu, kad mano vaikams manęs dabar labiausiai reikia“, – sakė ji. – „Labai sunku, kai kiekvieną vakarą juos guldau miegoti, rytais keliu, ruošiu į mokyklą. Jie miega mano lovoje. Tiesiog neturėjau tam laiko – ir man tai tinka.“
Vis dėlto realybės šou žvaigždė atskleidė, kokių savybių ieškotų būsimame partneryje. Pasak jos, tai turėtų būti žmogus, turintis tvirtas moralines vertybes, ramus, patikimas ir gebantis prisiimti atsakomybę.
Tuo metu Lewisas Hamiltonas anksčiau turėjo ilgalaikius, nors ir permainingus santykius su dainininke Nicole Scherzinger – jie draugavo 2007–2015 metais.
Lenktynininkas taip pat buvo siejamas su tokiomis garsenybėmis kaip Rihanna, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Shakira ir kitomis.
2026 metų „Super Bowl“ rungtynės tarp Naujosios Anglijos „Patriots“ ir Sietlo „Seahawks“ buvo tiesiogiai transliuojamos per NBC iš „Levi’s“ stadiono Santa Klaroje, Kalifornijoje.
Lewisas HamiltonasKim KardashianSuper bowl
