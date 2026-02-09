JAV nugriaudėjo „Super Bowl“ puota: po simboliais apipinto Bad Bunny šou – D. Trumpo kirčiai

31-erių atlikėjo pasirodymo buvo nekantriai laukiama, daugeliui spėliojant, ar puertorikietis pasinaudos proga dešimčių milijonų žiūrovų akivaizdoje dar kartą sukritikuoti D. Trumpo administracijos imigracijos politiką.
Tačiau milžiniško populiarumo sulaukęs muzikantas, kurio tikrasis vardas yra Benito Antonio Martinezas Ocasio, vietoje to nusprendė išpildyti prieš rungtynes duotą pažadą džiaugsmingai dalytis savo kultūra ir daugiausia vengė atvirų politinių pareiškimų, teikdamas pirmenybę subtiliems, tą pačią žinutę siunčiantiems simboliams.
Pasirodymo scenografijoje buvo matyti cukranendrių plantacija, tradicinis prekeivių vežimėlis su saldumynais, ir netgi vestuvės. Atlikėjas pasirodymą pradėjo daina „Titi Me Pregunto“ ir feministiniu himnu „Yo Perreo Sola“, šokėjams kuriant gatvės šventės atmosferą.
Politikai artimesnių temų atlikėjas ėmėsi dainoje „El Apagon“, kurioje kalbama apie puertorikiečių perkėlimą iš namų jų pačių saloje ir nuolatines problemas, kurias sukelia nepatikimas elektros tinklas. Vienu metu jis nešėsi Puerto Riko vėliavą.
Į atlikėjo pasirodymą taip pat buvo įtrauktas berniukas, žiūrintis „Grammy“ apdovanojimus sename televizoriuje. Bad Bunny, kuris prieš savaitę laimėjo „Metų albumo“ apdovanojimą, padovanojo vaikui – manoma, jaunesnei savo versijai – auksinį gramofoną.
Internete sklido nepatvirtinti gandai, kad šis vaikas yra Liamas Conejo Ramosas – penkiametis ekvadorietis berniukas, kurį neseniai Minesotoje sulaikė JAV imigracijos tarnybų pareigūnai.
Nacionalinės futbolo lygos (NFL) atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad berniukas buvo aktorius, o platformos „Instagram“ įraše, kuriuo, panašu, pasidalijo pats vaikas, vardu Lincolnas Foxas, buvo naudojama grotažymė #youngbadbunny (liet. „jaunasis Bad Bunny“).
JAV prezidentas pasirodymą vadino įžeidimu Amerikai
Prieš savaitę vykusiuose „Grammy“ apdovanojimuose Bad Bunny aštriai pasisakė apie D. Trumpo administracijos vykdomus imigracijos reidus ir sulaukė ovacijų, kai nuo scenos sušuko „ICE out“ (liet. „ICE lauk“).
Tačiau sekmadienį atlikėjas respublikonų prezidento tiesiogiai neminėjo.
Pasibaigus pasirodymui, išvardijęs Lotynų Amerikos šalis, Puerto Riką, Jungtines Valstijas ir Kanadą, Bad Bunny išmetė aukštyn futbolo kamuolį su užrašu „Kartu mes esame Amerika“.
Milžiniškame stadiono ekrane švietė užrašas: „Vienintelis dalykas, kuris yra galingesnis už neapykantą, yra meilė“.
Į pasirodymą suskubo sureaguoti JAV prezidentas.
„Niekas nesupranta, ką šis vaikinas sako“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
AFP atkreipia dėmesį, kad remiantis oficialiais duomenimis, daugiau nei 41 milijonas amerikiečių kalba ispaniškai.
„(Šis pasirodymas – ELTA) yra įžeidimas Amerikos didybei“, – piktinosi JAV prezidentas.
Dešinieji piktinosi dar iki renginio
Keturis kartus, įskaitant pernai, platformoje „Spotify“ klausomiausio atlikėjo pasaulyje laurus pelnęs atlikėjas taip pat laimėjo „Grammy“ apdovanojimą metų albumo kategorijoje už „Debi Tirar Mas Fotos“ – pirmąjį ispanų kalba įrašytą albumą istorijoje, laimėjusį aukščiausią muzikos apdovanojimą.
Tačiau paskelbus apie sprendimą pristatyti jo muziką per amerikietiškojo futbolo supertaurės finalą Kalifornijoje iškart kilo dešiniųjų pasipiktinimo banga, ypač dėl to, kad Bad Bunny neketino dainuoti anglų kalba.
2019 m. NFL sudarė sutartį su atlikėjo Jay-Z pramogų kompanija „Roc Nation“, kuri vadovauja lygos pramogų strategijai.
Nuo tada per „Super Bowl“ rungtynių pertrauką pasirodančių pagrindinių atlikėjų sąraše buvo Jennifer Lopez ir Shakira (su Bad Bunny kaip svečiu), tačiau tuomet duetas neatliko visų dainų ispanų kalba, tad Bad Bunny pasirodymas šiuo atžvilgiu pralaužė ledus.
