Tragiškas kelias iš aukštuomenės į kalėjimą: kas toji Jeffrey Epsteino bendražygė Ghislaine Maxwell?

Sunku nepastebėti, kad šalia nusikaltėlio dažnai sukdavosi tamsiaplaukė moteris. Kas ji buvo iš tiesų?
Tai – Jeffrey bendražygė Ghislaine Maxwell, kadaise laikyta Londono ir Niujorko aukštuomenės pažiba, tačiau pasukusi į tamsiąją pusę.
Dabar G. Maxwell dienas leidžia kalėjime – su J. Epsteinu veikusi moteris nuteista 20 metų kalėjimo už nepilnamečių mergaičių verbavimą ir prekybą žmonėmis, skelbė BBC.
G. Maxwell su J. Epsteinu siejo bendri nusikaltimai – jo bendražygė kviesdavo jaunas merginas į privačius jo namus, meluodama, kad jos vyrui turės tik padaryti masažą.
Merginoms atvykus, G. Maxwell nuvesdavo jas į antrą namų aukštą, kuriame jas tik su chalatu pasitikdavo pats J. Epstein, žadėjęs merginoms pinigų.
Nepilnametėms būdavo duodamas masažo aliejaus ir uždaromos durys, už kurių vykdavo protu nesuvokiami dalykai.
Sunkumų kupina vaikystė
G. Maxwell gimė 1961 m., per Kalėdas. Moters vaikystė nebuvo lengva – nors su finansiniais sunkumais jos šeima nesusidūrė, netrūko skaudžių patirčių.
Jos tėvas Robertas Maxwellas buvo turtingas leidybos magnatas, todėl manoma, kad savo dukrai Ghislaine ir kitiems savo vaikams jis skirdavo mažai laiko. Pasak BBC, kartais vaikams tekdavo kęsti ir tėvo įniršio priepuolius.
Nepaisant patirtų sunkumų, manoma, kad iš visų 8 vaikų Ghislaine buvo tėvų numylėtinė.
G. Maxwell augo Oksforde, „Headington Hill Hall“ – milžiniškame itališko stiliaus dvare su pasakišku vaizdu.
Visą Ghislaine vaikystę dvare buvo rengiami prabangūs vakarėliai, kuriuose lankydavosi politikai, įžymybės ir žiniasklaidos magnatai. Tačiau VIP svečiams išvykus, tai buvo emociškai šalta vieta augti.
G. Maxwell mokėsi Marlboro koledže ir Oksfordo universitete, kur studijavo moderniąją istoriją ir kalbas.
1991 m. sausį, jos tėvui įsigijus sunkumus patiriantį „New York Daily News“, Ghislaine buvo išsiųsta į jo būstinę kaip atstovė. Tai tapo jos pirmuoju žingsniu į Manhatano aukštuomenę.
Vis dėlto, tų pačių metų lapkritį moters pasaulis sugriuvo – jos tėvo kūnas buvo rastas negyvas, plūduriuojantis jūroje.
Netrukus paaiškėjo, kad R. Maxwellas buvo pasisavinęs 440 mln. svarų sterlingų iš „Mirror Group“ pensijų fondo, siekdamas dirbtinai padidinti bendrovės akcijų kainą 32 tūkst. darbuotojų sąskaita.
Kelias pas J. Epsteiną
Kaip ir jos tėvas, J. Epsteinas buvo itin turtingas vyras, kilęs iš kuklios aplinkos.
Santykiai tarp G. Maxwell ir J. Epsteino neabejotinai buvo abipusiai naudingi. Manoma, kad Ghislaine galėjo jį supažindinti su savo turtingais ir įtakingais draugais, o jis, savo ruožtu, turėjo kapitalą finansuoti tokį gyvenimo būdą, prie kurio ji buvo įpratusi.
Iki 2000-ųjų ji buvo susijusi su kitu verslininku – Tedu Waittu. Tačiau atrodė, kad prioritetu ji laiko ryšius su J. Epsteinu.
2003 m. J. Epsteinas apibūdino G. Maxwell kaip savo „geriausią draugę“.
Po J. Epsteino mirties G. Maxwell pasislėpė, tačiau 2020 m. liepą ji buvo suimta savo atokiuose namuose Naujojo Hampšyro valstijoje.
Po jos sulaikymo bylą tyręs žurnalistas Johnas Sweeney tinklalaidėje „Hunting Ghislaine“ svarstė, kas, jo manymu, lėmė tokį jos likimą.
„Negalima suprasti, kas įvyko su J. Epsteinu, nesupratus jos santykių su tėvu. Tiesa ta, kad Ghislaine išmoko tarnauti savo tėvui, o vėliau turėjo tarnauti antram monstrui – tai ji darė visą savo gyvenimą“, – svarstė jis.
