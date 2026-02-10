Į Lietuvą atvyksta Markas Pellegrino – aktorius, įkūnijęs ir šėtoną, ir dieviškąjį sergėtoją

M. Pellegrino yra vienas iš nedaugelio aktorių televizijos istorijoje, kuris dviejuose tuo pačiu laikotarpiu itin populiariuose serialuose įkūnijo visiškai priešingus veikėjus. Seriale „Išrinktieji“ (angl. Supernatural) jis atliko Liuciferio ir chaosą nešančio Šėtono vaidmenis, o seriale „Dingę“ (angl. Lost.) – Džeikobo, paslaptingo, salos sergėtojo, gėrio įsikūnijimo.
Gerbėjams šis aktorius žinomas ne tik dėl šių vaidmenų. Markas Pellegrino taip pat vaidino Davido Lyncho filme „Malhoando kelias“ (angl. Mulholland Drive) bei viename sėkmingiausių „Netflix“ projekte „13 priežasčių kodėl“ (angl.13 Reasons Why). Be to, jis įgarsino ir savo veido bruožus „paskolino“ kompiuterinio žaidimo „Far Cry 5“ antagonistui Jacobui Seedui.
Kaip teigia pats M. Pallegrino, aktorystė niekada nebuvo jo tikslas ar sąmoningas karjeros pasirinkimas. Spontaniškai sprendimas užsirašyti į reklamos aktorių dirbtuves tapo lemtingu posūkiu, atvėrusiu jam duris į kino ir televizijos pasaulius.
Anot M. Pellegrino, jei ne aktorystė, jis būtų pasirinkęs istorijos mokytojo kelią. Iš tiesų, mokymas iki šiol išlieka didžiausia jo aistra, jis reguliariai veda aktorinės meistrystės pamokas. Markas iki šiol rimtai užsiima kovos menais. Daugelį metų praktikuoja brazilišką džiudžitsu, Muay Thai (Tailando boksą), kikboksą ir dziudo. Dėl to veiksmo scenas dažniausiai jis atlieka be dublerių.
„Comic Con Baltics 2026“ festivalio lankytojams tai bus reta proga gyvai susitikti su aktoriumi, kurio sukurti personažai tapo savotiška televizijos mitologijos dalimi. Taip pat – šgirsti istorijas iš kultinių serialų filmavimo aikštelių ir pažinti žmogų, kuris vienodai įtikinamai gali būti ir Šėtonas, ir dieviškasis sergėtojas. Taip pat M. Pallegrino gerbėjai turės galimybę įsigyti aktoriaus autografą ar nusifotografuoti su juo.
Renginio organizatoriai planuoja ir toliau stebinti atvykstančių svečių vardais iki pat festivalio dienos. Šiuo metu savo dalyvavimą patvirtino balso aktoriai Benjaminas Byronas Davisas (Dutch van der Linde) ir Peteris Blomquistas (Micah Bell) iš žaidimo „Red Dead Redemption 2“ bei Timas Downie (Gale Dekarios) ir Samantha Béart (Karlach) iš populiaraus kompiuterinio žaidimo „Baldur’s Gate 3“. Be to, festivalyje dalyvaus aktorius Finn Jones, žinomas iš projektų „Iron Fist“ ir „Game of Thrones“ bei amerikiečių aktorius ir režisierius Nathanas Kressas, milijonams pažįstamas kaip Freddie Bensonas iš kultinio serialo „iCarly“.
„Comic Con Baltics 2026“ jau aštuntus metus organizuojamas naujosios kartos pramogų festivalis, kasmet į Vilnių pakviečiantis kultinių filmų, serialų, komiksų ir vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius. Gegužės 22–24 dienomis lankytojai turės galimybę išbandyti naujausius ir jau kultiniais spėjusius tapti vaizdo žaidimus bei kartu juos žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais „Baltics Gaming Expo“ erdvėje. „Meet Lithuanian Film Industry“ programa žada susitikimus su Lietuvos kino kūrėjais ir naujausių filmų pristatymus. Taip pat festivalio metu įvyks jau tradicija tapęs tarptautinis Cosplay bei K-Pop šokių konkursai. Jauniausiems festivalio dalyviams bus įrengta atskira „Šeimų erdvė“.