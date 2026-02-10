Nuo tėvų atsiribojęs Brooklynas Beckhamas ryžosi netikėtam žingsniui

ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Vieno garsiausių pasaulio futbolininkų Davido Beckhamo (50 m.) sūnus Brooklynas Beckhamas (26 m.), regis, visiškai atsiribojo nuo tėvų. Neseniai šeimos paslaptis išdavęs vyras ryžosi žengti netikėtą žingsnį – vyras pakoregavo tatuiruotę, kuri buvo skirta tėčiui.
Anksčiau ant Brooklyno rankos puikavosi didelė tatuiruotė, kurios centre buvo užrašas „DAD“ (liet. tėtis).
Vis dėlto, gerbėjai atkreipė dėmesį, kad dabar vyro tatuiruotė atrodo kitaip nei visada, skelbė „The Sun“.
Pasirodo, B. Beckhamas nusprendė paslėpti užrašą „tėtis“, užtušuojant jį trimis figūromis.
Vienas šaltinis leidiniui „The Sun“ teigė, kad galimai Brooklynui buvo atlikta lazerinė tatuiruotės šalinimo procedūra.
Šaltinis pridūrė, kad Brooklyno noras jos atsikratyti – skaudus žingsnis jo tėvams.
„Tai atrodo itin žiauru ir tik dar labiau pabers druskos ant žaizdų“, – svarstė šaltinis.
Pakoreguota tatuiruotė ant Brooklyno dešinės rankos buvo pastebėta tada, kai jis su žmona Nicola Peltz leido laiką Los Andžele.
Tuo metu Brooklyno tėvas D. Beckhamas visai neseniai paskelbė nuotrauką, kurioje matyti jo tatuiruotė su užrašu „Buster“, padaryta 2015 metais sūnaus garbei.
Primename, kad neseniai B. Beckamas pareiškė, jog nenori susitaikyti su savo tėvais.
Jis ne tik atskleidė asmeninių detalių apie šeimą, bet ir kaltino savo mamą Victorią Beckham vestuvių sugadinimu.
