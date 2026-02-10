Švedijos princesė Sofia prabilo apie ryšius su Jeffrey Epsteinu

„Sutikau jį keliose socialinėse situacijose“, – Švedijos žiniasklaida citavo princo Carlo Philipo žmoną ir karaliaus Karolio XVI Gustavo marčią.
Ji pridūrė, kad tai buvo tik du neplanuoti susitikimai tuo metu, kai jai buvo 20 metų.
Pasak pranešimų, Sofia teigė vieną kartą susitikusi su J. Epsteinu restorane, kur buvo su juo supažindinta, o kartą – per filmo peržiūrą, kurioje dalyvavo daug kitų žmonių.
„Laimei, tai buvo tik tiek, – sakė ji. – Dabar, kai perskaičiau apie visus jo įvykdytus baisius nusikaltimus prieš jaunas moteris, džiaugiuosi, kad po tų kelių susitikimų, kai man buvo apie dvidešimt, neturėjau su juo nieko bendra.“
Princesė pridūrė, kad giliai užjaučia aukas ir tikisi, jog teisingumas bus įvykdytas.
Pasak žiniasklaidos, Švedijos verslininkė Barbro Ehnbom supažindino Sofią Hellqvist – tokia buvo jos tuometinė pavardė – su J. Epsteinu.
S. Hellqvist priklausė B. Ehnbom ambicingų jaunų moterų tinklui.
Švedijos karališkoji šeima teigė, kad Sofija niekada nebuvo niekaip susijusi su J. Epsteinu ir pastaruosius 20 metų su juo nepalaikė jokių ryšių.