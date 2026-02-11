Vos 48-erių mirė aktorius Jamesas Van Der Beekas

ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Būdamas 48-erių mirė aktorius Jamesas Van Der Beekas, geriausiai žinomas dėl vaidmens JAV paauglių dramoje „Dosono įlanka“ (angl. Dawson's Creek), skelbia BBC.
Portalo žiniomis, vyro gyvybę pasiglemžė žarnyno vėžys.
„Mūsų mylimas Jamesas David Van Der Beekas šįryt ramiai iškeliavo. Jis pasitiko savo paskutines dienas su drąsa, tikėjimu ir orumu“, – rašoma jo socialinių tinklų paskyrose.
Žvaigždei ši liga buvo diagnozuota 2023 m. antroje pusėje, bet apie tai jis paskelbė tik 2024 m. lapkritį.
Šešių vaikų tėvas 1990-ųjų pabaigoje ir 2000-ųjų pradžioje vaidino daugelyje populiarių serialų ir filmų, įskaitant kultinius „Dosono įlanką“ ir „Universiteto komandą“ (angl. Varsity Blues).
