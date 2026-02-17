Shakira ne juokais išgąsdino gerbėjus: scenoje patyrė traumą

Koncertuodama San Salvadore Shakira nukrito scenoje. Incidentas įvyko šeštadienį, vasario 7 dieną, Salvadoro sostinėje vykusio koncerto metu.
Kolumbietė atlikėja dainavo savo hitą „Si Te Vas“ bėgo per sceną ir netikėtai paslydo, pasuko čiurną ir pargriuvo. Krentant Shakira rėmėsi alkūne ir kartu nusitempė mikrofono stovą.
Laimei, viskas įvyko žaibiškai – po kelių sekundžių dainininkė jau buvo ant kojų ir tęsė pasirodymą tarsi nieko nebūtų nutikę.
Kreipdamasi į publiką ji juokaudama tarė: „Oi, koks kritimas!“ Jos reakciją palydėjo gitaristo ir publikos ovacijos.
Nors Shakira demonstravo profesionalumą, gerbėjai liko sunerimę, tačiau socialiniuose tinkluose ją gyrė už stiprybę ir ramybę.
„Shakira yra patyrusi ir didesnių kritimų – ji visada pakyla kaip feniksas“, – rašė vienas koncerto lankytojas. Kiti pabrėžė, kaip greitai ir užtikrintai atlikėja grįžo prie pasirodymo.
Kitą dieną Shakira pati nuramino gerbėjus „Instagram“ paskyroje: „Niekas nėra apsaugotas nuo kritimų.“
San Salvadoro koncertas buvo pasaulinio turo „Las Mujeres Ya No Lloran“ („Moterys daugiau neverkia“) dalis. Turas tęsis iki balandžio, o paskutinis koncertas numatytas Abu Dabyje. Šis turas jau pripažintas sėkmingiausiu metų moterų koncertiniu turu pagal bilietų pardavimus ir pajamas.