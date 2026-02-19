Buvęs princas Andrew užfiksuotas paliekantis policijos nuovadą

Kaip anksčiau rašė Lrytas, Jungtinėje Karalystėje sulaikytas karališkosios šeimos narys Andrew Mountbatten-Windsoras, skelbia BBC.
A. Mountbatteną-Windsorą policija sulaikė po „išsamaus aplinkybių vertinimo“ dėl netinkamo elgesio einant viešąsias pareigas.
Pradėtas tyrimas, pranešta apie atliekamas kratas Berkšyre ir Norfolke. „Vykdydami šį tyrimą šiandien (02–19) sulaikėme šešiasdešimties metų amžiaus vyrą iš Norfolko, įtariamą netinkamu elgesiu einant viešąsias pareigas, ir atliekame kratas adresuose Berkšyre ir Norfolke.
BBC pateikė karaliaus pareiškimą dėl princo Andrew arešto.
„Su didžiausiu susirūpinimu sužinojau naujienas apie A. Mountbatten-Windsor ir įtarimus dėl netinkamo elgesio valstybės tarnyboje. Dabar bus vykdomas išsamus, sąžiningas ir tinkamas procesas, kurio metu šis klausimas bus deramai ištirtas atitinkamų institucijų.
Kaip jau esu sakęs anksčiau, mes visapusiškai ir nuoširdžiai remiame šį procesą ir bendradarbiaujame. Leiskite aiškiai pareikšti – įstatymas turi būti įvykdytas.
Kol šis procesas tęsiasi, nebūtų teisinga iš mano pusės toliau komentuoti šį klausimą. Tuo tarpu mano šeima ir aš toliau vykdysime savo pareigą ir tarnystę jums visiems“, – pareiškime teigė karalius Karolis III.