ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Buvęs princas Andrew užfiksuotas paliekantis policijos nuovadą

2026 m. vasario 19 d. 21:57
Lrytas.lt
Papildyta
Andrew buvo nufotografuotas, kai iš policijos nuovados išvyko automobiliu. Jis buvo užfiksuotas sėdintis galinėje sėdynėje.
Daugiau nuotraukų (6)
Kaip anksčiau rašė Lrytas, Jungtinėje Karalystėje sulaikytas karališkosios šeimos narys Andrew Mountbatten-Windsoras, skelbia BBC.
A. Mountbatteną-Windsorą policija sulaikė po „išsamaus aplinkybių vertinimo“ dėl netinkamo elgesio einant viešąsias pareigas.
Pradėtas tyrimas, pranešta apie atliekamas kratas Berkšyre ir Norfolke. „Vykdydami šį tyrimą šiandien (02–19) sulaikėme šešiasdešimties metų amžiaus vyrą iš Norfolko, įtariamą netinkamu elgesiu einant viešąsias pareigas, ir atliekame kratas adresuose Berkšyre ir Norfolke.

V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu

BBC pateikė karaliaus pareiškimą dėl princo Andrew arešto.
„Su didžiausiu susirūpinimu sužinojau naujienas apie A. Mountbatten-Windsor ir įtarimus dėl netinkamo elgesio valstybės tarnyboje. Dabar bus vykdomas išsamus, sąžiningas ir tinkamas procesas, kurio metu šis klausimas bus deramai ištirtas atitinkamų institucijų.
Susiję straipsniai
Kaip jau esu sakęs anksčiau, mes visapusiškai ir nuoširdžiai remiame šį procesą ir bendradarbiaujame. Leiskite aiškiai pareikšti – įstatymas turi būti įvykdytas.
Kol šis procesas tęsiasi, nebūtų teisinga iš mano pusės toliau komentuoti šį klausimą. Tuo tarpu mano šeima ir aš toliau vykdysime savo pareigą ir tarnystę jums visiems“, – pareiškime teigė karalius Karolis III.
Jungtinė KaralystėKaralius Karolis IIIJungtinės Karalystės princas Andrew

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.