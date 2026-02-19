Po Andrew sulaikymo – išnaudojimu jį kaltinusios V. Giuffre šeimos reakcija: „Jis niekada nebuvo princas“

„Pagaliau šiandien mūsų sudaužytos širdys atsigavo išgirdus žinią, kad niekas nėra aukščiau įstatymo – net ir karališkosios šeimos nariai“, – teigiama artimųjų išplatintame pareiškime.
Jie pabrėžė, kad šis žingsnis svarbus ne tik jų šeimai, bet ir visiems, kurie yra patyrę išnaudojimą.
„Mūsų sesers Virginios Roberts Giuffre vardu reiškiame padėką už atliktą tyrimą ir Andrew Mountbatteno-Windsoro areštą. Jis niekada nebuvo princas. Visų išgyvenusiųjų vardu – Virginia tai padarė dėl jūsų“, – teigiama pareiškime.
Amerikietė V. Giuffre buvo viena garsiausių velionio, už seksualinius nusikaltimus nuteisto Jeffrey Epsteino kaltintojų. Ji teigė, kad Andrew Mountbattenas-Windsoras ją tris kartus seksualiai užpuolė, kai jai buvo 17 metų. Šiuos kaltinimus jis neigė.
2021 metais Niujorke pateiktame ieškinyje V. Giuffre nurodė, kad šie įvykiai tapo įmanomi dėl J. Epsteino, kuris, anot jos, ją perdavė A. Mountbattenui-Windsorui. Nors buvęs princas kaltinimus atmetė, 2022 metais buvo pasiektas taikos susitarimas – britų žiniasklaida skelbė, kad moteriai išmokėta apie 16 mln. JAV dolerių.
Jungtinės Karalystės policija anksčiau šį mėnesį buvo pranešusi vertinanti naujausią informaciją, paaiškėjusią po JAV Teisingumo departamento paviešintų J. Epsteino bylų dokumentų, siekdama nustatyti, ar yra pagrindas pradėti oficialų tyrimą.
Ketvirtadienį policija patvirtino sulaikiusi „šešiasdešimtmetį vyrą iš Norfolko“ ir pradėjusi tyrimą dėl galimo netinkamo elgesio valstybės tarnyboje. Taip pat atliekamos kratos Berkšyro ir Norfolko grafystėse.
V. Giuffre, kuri buvo viena ryškiausių Epsteino aukų balsų, praėjusiais metais nusižudė būdama 41-erių. Jos istorija taip pat aprašyta po mirties išleistoje autobiografinėje knygoje „Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice“.