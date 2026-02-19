Tragiška žinia: mirė vos 34-erių televizijos žvaigždė

ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Tragiška žinia iš užsienio. Mirė vos 34-erių realybės šou žvaigždė Cass Lacelle.
Liūdna žinia pasaulį apskriejo mažiau nei po metų nuo tada, kai jai buvo diagnozuota reta vėžio forma.
Televizijos žiūrovams ji tapo pažįstama 2024-aisiais, pasirodžiusi „Freeform“ realybės projekte „Grand Cayman: Secrets in Paradise“.
Apie jos mirtį pranešta „Instagram“ paskyroje.

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mūsų mylimoji Cass po trumpos, bet nepaprastai drąsios kovos su vėžiu iškeliavo Anapilin.
Ji buvo žmogus, kurio neįmanoma pamiršti – per vos 34 metus ji padarė milžinišką įtaką kiekvienam, kurį sutiko savo kelyje.
Ji išmokė mus, kad gyvenimas yra brangus, jį reikia gyventi visa širdimi ir niekada nešvaistyti. Nuobodulys buvo didžiausias jos priešas.
Cass turėjo retą dovaną – priversti žmones jaustis gyvais ir suburti visus drauge. Ji buvo ta, kuri visus sujungdavo“, – liūdėjo artimieji.
2025-ųjų gegužę Cass atskleidė, kad jai diagnozuota mucininė adenokarcinoma – reta vėžio forma, dėl kurios kairiojoje kiaušidėje išsivystė navikas.
Praėjusią vasarą jai skubiai atlikta operacija navikui pašalinti, vėliau ji baigė tris chemoterapijos kursus.
Tačiau sausį Cass pranešė, kad liga išplito į kepenis, skrandį, pilvo ertmės gleivinę ir taukinę, sukeldama stiprų pykinimą bei nuolatinį skausmą.
Gruodžio 6 dieną ji buvo paguldyta į ligoninę ir teigė, kad ten liks „artimiausiu metu“. Pirmasis chemoterapijos kursas, taikytas kas dvi savaites, prasidėjo gruodžio 24-ąją.
