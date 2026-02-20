Propagandinėje rusų laidoje – M. Drobiazko ir P. Vanago akibrokštas: pasirodė ir lietuviško kraujo turinti baleto įžymybė

Propagandinėje laidoje taip pat dalyvavo ir Rusijos prezidento atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo žmona, ledo šou organizatorė Tatjana Navka. Iš jų bendravimo buvo galima suprasti juos siejantį artimą ryšį.
Laidoje prisiminta istorija apie tai, kad Lietuva iš M. Drobiazko atėmė pilietybę dėl jos dalyvavimo Rusijoje rengiamuose ledo šou. Akcentuota, kad poros kelias į tėvystę sutapo su sudėtingu laikotarpiu jų gyvenime.
Kartu pabrėžta, jog M. Drobiazko ir P. Vanagas net trylika kartų tapo čempionais ir daugelį metų garsino Lietuvos vardą tarptautinėje arenoje.
Taip pat paliesta ir šeimos pagausėjimo tema. Viešojoje erdvėje anksčiau sklandė kalbos, esą poros vaikas gimė surogatinės motinos pagalba. Šiuos gandus sportininkė laidoje griežtai atmetė.
„Žmonės, kurie nieko nežinodami pradeda kalbėti apie surogatinę motiną, atima viltį tiems, kuriems jos iš tikrųjų labai reikia. Man rašė daugybė žmonių, sakydami: jūs mus įkvėpėte. Jie prašė palaiminimo, bet aš negaliu jo duoti“, – laidoje „Tegul kalba“ sakė sportininkė.
Netikėtu momentu tapo į studiją atvykęs iš Lietuvos kilęs rusų baleto artistas Gediminas Taranda. Jis gyvai susitiko su poros dukra Nikolina. Didžiausią nuostabą sukėlė jo lietuviški žodžiai.
„Mano draugai, laba diena“, – lietuviškai ištarė G. Taranda.
„Dieve mano, negali būti“, – sureagavo M. Drobiazko.
P. Vanagas svečią pasitiko šiltai: „Žmogus su šypsena ir žmogus su gera nuotaika – jis visada toks buvo.“
Vėliau G. Taranda lietuviškai kreipėsi ir į mergaitę.
„Tėtis su tavimi kalba lietuviškai?“ – paklausė jis, pridurdamas, kad atnešė jai dovaną.
Netrukus mažylė buvo aprengta padovanota baleto suknele, o studijoje vėl nuskambėjo lietuviškas žodis – „Gražuolė“.
Laidos pabaigoje baleto artistas dar kartą akcentavo lietuvišką tapatybę.
„Mielos moterys, dabar aš jums pasakysiu: stovėti už lietuvio nugaros – be galo gera. Mes turime daugiau kantrybės, nei patys manome. Mes galime ištverti tiek, kiek reikia“, – sakė jis.
Transliacijos metu parodyta ir archyvinė nuotrauka: sportininkai laiko Lietuvos trispalvę, ant kurios – užrašas „Rita Povilas with love from Russia“ (liet. Rita ir Povilas su meile iš Rusijos).
Primintina, kad pokalbių laidos valstybinėje Rusijos televizijoje, įskaitant Pirmąjį kanalą, laikomos svarbia propagandos dalimi. Būtent šiame kanale ir pasirodė M. Drobiazko bei P. Vanagas.