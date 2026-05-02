Žinomas dainininkas atšaukia koncertus: susidūrė su sveikatos problemomis

2026 m. gegužės 2 d. 11:28
Buvęs grupės „One Direction“ narys Zaynas Malikas (33 m.) gerbėjams pranešė liūdną žinią – dėl sutrikusios sveikatos atlikėjui teko atšaukti savo koncertus, skelbė „The Guardian“.
Pranešama, kad Z. Malikas buvo paguldytas į ligoninę, tačiau tiksli to priežastis kol kas neskelbiama.
Dėl sveikatos problemų atlikėjui teko atšaukti visus būsimo turo koncertus Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat kelis pasirodymus Jungtinėje Karalystėje.
Šią žinią jis pranešė savo „Instagram“ paskyroje.

Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį

„Mano gerbėjai, labai ačiū už visą palaikymą ir meilę, kurią man parodėte albumo išleidimo metu ir dar svarbiau – už jūsų meilę, maldas ir linkėjimus dėl mano sveikatos.
Aš tai jaučiau ir tai man reiškė labai daug. <...> dabar sveikstu, jaučiuosi gerai ir būsiu dar stipresnis nei anksčiau“, – rašė Z. Malikas.
„Žvaigždžių vartai SG-1“ ir „Karo dievas“ žvaigždė C. Judge pirmą kartą lankysis Vilniuje

„Žvaigždžių vartai SG-1“ ir „Karo dievas“ žvaigždė C. Judge pirmą kartą lankysis Vilniuje

Karališkoje šeimoje – didelė įtampa tarp Catherine Middleton ir princesės Beatrice

Karališkoje šeimoje – didelė įtampa tarp Catherine Middleton ir princesės Beatrice

Tokio „Gelbėtojų“ žvaigždės D. Hasselhoffo pasaulis dar nematė: užfiksuotas labai nusilpęs

Tokio „Gelbėtojų“ žvaigždės D. Hasselhoffo pasaulis dar nematė: užfiksuotas labai nusilpęs

Vis dėlto, panašu, kad kai kurių koncertų Jungtinėje Karalystėje ir Meksikoje atlikėjas neatšaukė.
Dainininkas tikisi pasveikti ir jau kitą mėnesį planuoja pasirodyti Londone bei Mančesteryje.
Taip pat atlikėjas ketina surengti pasirodymus Meksikoje, Argentinoje, Čilėje, Brazilijoje ir Peru – jie turėtų įvykti vėliau šiais metais.
