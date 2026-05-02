Žinomas dainininkas atšaukia koncertus: susidūrė su sveikatos problemomis

Pranešama, kad Z. Malikas buvo paguldytas į ligoninę, tačiau tiksli to priežastis kol kas neskelbiama.
Dėl sveikatos problemų atlikėjui teko atšaukti visus būsimo turo koncertus Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat kelis pasirodymus Jungtinėje Karalystėje.
Šią žinią jis pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
„Mano gerbėjai, labai ačiū už visą palaikymą ir meilę, kurią man parodėte albumo išleidimo metu ir dar svarbiau – už jūsų meilę, maldas ir linkėjimus dėl mano sveikatos.
Aš tai jaučiau ir tai man reiškė labai daug. <...> dabar sveikstu, jaučiuosi gerai ir būsiu dar stipresnis nei anksčiau“, – rašė Z. Malikas.
Vis dėlto, panašu, kad kai kurių koncertų Jungtinėje Karalystėje ir Meksikoje atlikėjas neatšaukė.
Dainininkas tikisi pasveikti ir jau kitą mėnesį planuoja pasirodyti Londone bei Mančesteryje.
Taip pat atlikėjas ketina surengti pasirodymus Meksikoje, Argentinoje, Čilėje, Brazilijoje ir Peru – jie turėtų įvykti vėliau šiais metais.
