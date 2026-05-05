Neįtikėtina, kaip „Met Gala“ puotoje garsiausias supermodelis virto skulptūra: ar atpažįstate?

Ilgametė modelis pirmadienio vakarą vykusiame renginyje pristatė įvaizdį, įkvėptą garsiosios „Šlyjuotos Vestalės“ skulptūros.
Pilkos spalvos medžiaga buvo preciziškai suformuota pagal jos kūno linijas, sukuriant aptemptą siluetą su optinės iliuzijos elementais – drabužis atrodė tarsi lengvai judantis permatomas audinys. Net veido detalės buvo sukurtos taip, kad primintų subtilų šydą, dengiantį odą.
Įvaizdį papildė įspūdingas galvos aksesuaras su gėlių motyvais, o visas kostiumas apgaubė modelio kūną nuo galvos iki kojų.
Heidi Klum taip pat naudojo pilkus kontaktinius lęšius, o jos rankos, veidas ir net dantys buvo specialiai nudažyti, siekiant sukurti vientisą, skulptūrišką efektą.
Šis įvaizdis – pagarba 1847 m. italų skulptoriaus Raffaelle Monti sukurtai „Šlyjuotos Vestalės“ skulptūrai. Kūrinys vaizduoja vestalę – Senovės Romos deivės Vestos šventikę. Skulptūra buvo užsakyta 1846 m., o vėliau tapo vienu ryškiausių šio laikotarpio meno pavyzdžių, kai šydėtų skulptūrų fenomenas itin išpopuliarėjo.
Plačiajai auditorijai skulptūra pažįstama ir iš 2005 m. filmo „Pride & Prejudice“ ekranizacijos, kurią režisavo Joe Wright'as.
Heidi Klum pasirinktas įvaizdis puikiai atitiko vakaro aprangos kodą „Fashion Is Art“ („Mada yra menas“) ir ryškiai kontrastavo su jos praėjusių metų pasirinkimu.
Šių metų Met Gala 2026 paroda „Costume Art“ kvietė pažvelgti į madą kaip į meno formą. Renginiui pirmininkavo Beyoncé Knowles-Carter, Nicole Kidman, Venus Williams ir Anna Wintour, o garbės pirmininkais tapo Jeffas Bezosas ir Lauren Sánchez Bezos.
Kasmetinis renginys renka lėšas Metropoliteno muziejaus Kostiumų institutui ir išlieka vienu svarbiausių mados pasaulio įvykių.