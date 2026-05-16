ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Didžiausių skruostų savininkė prabilo apie dar vieną operaciją: „Bus visiškai naujas įvaizdis“

2026 m. gegužės 16 d. 08:59
Lrytas.lt
Didžiausių skruostų pasaulyje savininke praminta ukrainietė, manekenė ir tinklaraštininkė Anastasija Pokreščuk prabilo apie sudėtingą veido užpildų šalinimo procesą.
Daugiau nuotraukų (15)
Moteris atvirai pasidalijo, kiek laiko truks atsistatymas po procedūrų ir kokių pokyčių ji tikisi ateityje.
Atsakydama į sekėjų klausimus socialiniame tinkle „Instagram“, A.Pokreščuk teigė, kad vien užpildų tirpdymas užtruks nuo pusantro iki dviejų mėnesių.
„Kaip matote, manyje labai daug užpildų. Jei viską pašalintume iš karto, oda tiesiog nukartų. Man svarbu, kad ir proceso metu vaizdas būtų normalus, o oda atsistatytų palaipsniui. Sunkiausia bus apatinė veido dalis, nes ten buvo itin tankus užpildas su priemaišomis“, – pasakojo ji.

K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą 

Anot moters, po užpildų šalinimo laukia dar keli mėnesiai gijimo, o tuomet – nauja plastinė operacija.
„Pusantro–du mėnesius tirpdysiu užpildus. Tada dar du ar tris mėnesius teks palaukti, nes negalima iškart atlikti veido patempimo. Reikia, kad viskas nurimtų, ir tik tada bus galima gultis operacijai“, – sakė manekenė.
Susiję straipsniai
Po pažinties su nauja martele tėvai griebėsi už galvos: „Parodė tokį cirką, kokio namai dar nebuvo matę“

Po pažinties su nauja martele tėvai griebėsi už galvos: „Parodė tokį cirką, kokio namai dar nebuvo matę“

Sėdmenų didinimo procedūra baigėsi mirtimi: be mamos liko penki vaikai

Sėdmenų didinimo procedūra baigėsi mirtimi: be mamos liko penki vaikai

L. Tamulytė-Stončė kirto plastinių operacijų fanatikams: „Jei esi buka kaip namo kampas, niekas nepadės“

L. Tamulytė-Stončė kirto plastinių operacijų fanatikams: „Jei esi buka kaip namo kampas, niekas nepadės“

Anksčiau žiniasklaidoje jau buvo skelbta, kad A.Pokreščuk nusprendė atsisakyti išskirtiniais tapusių skruostikaulių dėl planuojamo veido patempimo.
„Bus visiškai naujas įvaizdis. Dabartinį myliu, bet ir naujas bus labai geras. Viskas atrodys kitaip. Aš nesu už natūralų senėjimą – tai normalu, tačiau pati taip senti nenoriu“, – atviravo ji.
Skruostaiplastinė operacija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.