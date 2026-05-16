Didžiausių skruostų savininkė prabilo apie dar vieną operaciją: „Bus visiškai naujas įvaizdis“

Moteris atvirai pasidalijo, kiek laiko truks atsistatymas po procedūrų ir kokių pokyčių ji tikisi ateityje.
Atsakydama į sekėjų klausimus socialiniame tinkle „Instagram“, A.Pokreščuk teigė, kad vien užpildų tirpdymas užtruks nuo pusantro iki dviejų mėnesių.
„Kaip matote, manyje labai daug užpildų. Jei viską pašalintume iš karto, oda tiesiog nukartų. Man svarbu, kad ir proceso metu vaizdas būtų normalus, o oda atsistatytų palaipsniui. Sunkiausia bus apatinė veido dalis, nes ten buvo itin tankus užpildas su priemaišomis“, – pasakojo ji.
Anot moters, po užpildų šalinimo laukia dar keli mėnesiai gijimo, o tuomet – nauja plastinė operacija.
„Pusantro–du mėnesius tirpdysiu užpildus. Tada dar du ar tris mėnesius teks palaukti, nes negalima iškart atlikti veido patempimo. Reikia, kad viskas nurimtų, ir tik tada bus galima gultis operacijai“, – sakė manekenė.
Anksčiau žiniasklaidoje jau buvo skelbta, kad A.Pokreščuk nusprendė atsisakyti išskirtiniais tapusių skruostikaulių dėl planuojamo veido patempimo.
„Bus visiškai naujas įvaizdis. Dabartinį myliu, bet ir naujas bus labai geras. Viskas atrodys kitaip. Aš nesu už natūralų senėjimą – tai normalu, tačiau pati taip senti nenoriu“, – atviravo ji.