Ukrainoje nukautas už Rusiją kovojęs garsus aktorius

2026 m. gegužės 22 d. 06:56
Lrytas.lt
Garsus rusų aktorius Pavelas Černiavskis, išgarsėjęs seriale „Laimingi kartu“, žuvo karo Ukrainoje metu. Skelbiama, kad 39-erių vyras buvo nukautas kovodamas Rusijos pusėje.
Užsienio žiniasklaida praneša, kad P. Černiavskis sutartį su Rusijos gynybos ministerija pasirašė 2025 metais. Teigiama, jog Ukrainoje jis kariavo apie tris mėnesius.
Aktorius žuvo dar šių metų kovą, tačiau žinia apie jo mirtį viešumą pasiekė tik dabar. Skelbiama, kad vyras palaidotas gimtajame Omsko mieste.
P. Černiavskis aktoriaus karjerą pradėjo dar paauglystėje – pirmuosius vaidmenis gavo būdamas 15-os metų.

Nors dažniausiai jam tekdavo epizodiniai vaidmenys, didžiausio populiarumo jis sulaukė seriale „Laimingi kartu“. Taip pat aktorius vaidino projektuose „Pavojingas artumas“ ir „Pėdsakas“.
Be darbo kine bei televizijoje, vyras ilgą laiką dirbo teatre ir vedė įvairius renginius.
