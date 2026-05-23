Buvusiai D. Trumpo marčiai V. Trump – rimtos sveikatos problemos: prašo gerbti privatumą

„Neseniai man buvo diagnozuotas krūties vėžys. Nors tokių naujienų niekas nesitiki, glaudžiai bendradarbiauju su savo medikų komanda sudarant gydymo planą“, – rašė V. Trump.
Ji taip pat padėkojo gydytojams, kurie šios savaitės pradžioje atliko jai procedūrą.
„Stengiuosi išlikti susitelkusi ir neprarasti vilties, apsupta šeimos, vaikų ir artimiausių žmonių meilės bei palaikymo“, – teigė ji.
Vanessa su buvusiu vyru Donaldu Trumpu jaunesniuoju augina penkis vaikus: 19-metę Kai, 17-metį Donaldą, 14-metį Tristaną, 13-metį Spencerį ir 11-metę Chloe.
Įrašą komentavo ir Ivanka Trump – Donaldo Trumpo jaunesniojo sesuo.
„Meldžiuosi už tavo stiprybę ir greitą pasveikimą. Myliu tave, mama“, – rašė ji.
Žinia apie diagnozę pasirodė netrukus po to, kai Vanessos draugas, profesionalus golfo žaidėjas Tiger Woodsas, grįžo iš užsienyje vykusio šešių savaičių gydymo kurso.
Sportininkas anksčiau buvo apkaltintas vairavimu apsvaigus bei atsisakymu atlikti šlapimo testą po automobilio avarijos. Kovo 31 dieną jis savo kaltę neigė.
50-metis golfo žaidėjas į savo namus Jupiteryje, Floridoje, grįžo gegužės 13-ąją.
Žurnalo „People“ šaltinių teigimu, poros santykiai išlieka rimti.
„Vanessa ir Tigeris yra įsimylėję, jų santykiai rimti, jie džiaugiasi galėdami vėl būti kartu“, – teigė šaltinis.