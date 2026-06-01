Europoje atšauktas dar vienas reperio Kanye Westo koncertas

Emilijos Redžo miesto prefektas Salvatorė Angieris pranešė, kad sprendimas priimtas po atitinkamų kelių organizacijų, įskaitant vietos žydų bendruomenę, reikalavimų. Jos išreiškė „susirūpinimą“ dėl planuojamo atlikėjo pasirodymo „Pulse of Gaia“ festivalyje.
Taip pat atšauktas liepos 17 d. planuotas JAV reperio Traviso Scotto koncertas. Spendimas priimtas, „siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir dėl saugumo priežasčių“, atsižvelgiant į vienas po kito numatytus koncertus ir didelį lankytojų skaičių, kurio buvo tikimasi per 24 valandas, pranešė prefektūra. Priimant sprendimą, įtakos turėjo ir Kanye Westo koncertų atšaukimai kitose šalyse bei konkreti protestų rizika.
Reperis, kuris dabar koncertuoja pseudonimu Ye, pastaraisiais metais vis atkreipė į save dėmesį antisemitiniais pareiškimais. Pernai minint 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines, jis paskelbė dainą pavadinimu „Heil Hitler“, o prieš tai prekiavo marškinėliais su svastika. Sausio mėnesį leidiniui „The Wall Street Journal“ K. Westas pareiškė „mylintis“ žydus. Savo elgesį jis teisino bipoliniu sutrikimu.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Nepaisant to, jo Londone ir Lenkijoje planuoti koncertai buvo atšaukti, nes Didžiosios Britanijos vyriausybė uždraudė JAV reperiui atvykti į šalį, o Lenkijos stadiono operatorius renginį atšaukė. Taip pat nebus įgyvendintas koncertinis projektas Bazelyje Šveicarijoje. Sulaukęs miesto valdžios ir Prancūzijos vyriausybės pasipriešinimo, K. Westas neribotam laikui atšaukė ir liepos 11 d. planuotą koncertą Marselyje.
Tuo tarpu šeštadienį K. Westas koncertavo Stambule. Kaip planuota, vyks ir koncertai, numatyti liepos 11 d. Albanijos sostinėje Tiranoje ir liepos 25 d. Čekijos sostinėje Prahoje.
Kanye WestasItalijaKoncertas
Rodyti daugiau žymių