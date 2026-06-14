Paaiškėjo, ką kasdien pusryčiams valgo princas Williamas: nekainuoja nė 3 eurų

Mirror.com skelbia, kad Velso princas jau daugelį metų laikosi tos pačios pusryčių rutinos. Jo rytinį valgiaraštį sudaro du kiaušiniai, pilno grūdo duonos skrebutis su sviestu, stiklinė obuolių sulčių ir puodelis arbatos.
Nors toks meniu atrodo kuklus, palyginti su prabanga, kuri dažnai siejama su karališkąja šeima, mitybos specialistai pabrėžia, kad jame yra subalansuotas baltymų, angliavandenių ir vitaminų derinys, galintis suteikti energijos visam rytui.
Apie princo Williamo pusryčių įpročius paaiškėjo 2022 metais, jam lankantis bendruomenės sode Kornvalyje. Pildydamas mitybos klausimyną, princas atvirai papasakojo, ką paprastai valgo dienos pradžioje.
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Ekspertų teigimu, tokie pusryčiai turi nemažai naudos sveikatai. Kiaušiniai laikomi aukštos kokybės baltymų šaltiniu, nes juose gausu nepakeičiamųjų aminorūgščių, padedančių organizmui atkurti ir palaikyti raumenų masę.
Be to, baltymai yra svarbi subalansuotos mitybos dalis, prisidedanti prie normalaus organizmo audinių augimo ir atsinaujinimo.
Pilno grūdo duona aprūpina organizmą sudėtiniais angliavandeniais ir skaidulomis, kurios padeda ilgiau išlaikyti sotumo jausmą, o obuolių sultys suteikia vitaminų ir natūralių angliavandenių. Toks derinys gali padėti palaikyti stabilų energijos lygį ir gerą savijautą visos pirmosios dienos pusės metu.
Nors princas Williamas ne kartą yra pabrėžęs aktyvaus gyvenimo būdo svarbą, panašu, kad prie geros fizinės formos prisideda ir paprasti, tačiau maistingi pusryčiai.