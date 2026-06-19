Džiugi žinia: Anne Hathaway laukiasi trečiosios atžalos

Agentūros AP paprašyta komentaro, aktorės atstovė mirktelėjo: „Manau, kad vaizdo įrašas kalba pats už save“.
Anne ir jos vyrui Adamui Shulmanuo tai bus trečiasis bendras vaikas. 2012 m. susituokusi pora jau augina du sūnus – 12-metį Jonathaną ir šešerių Jacką.
Kad šiuo metu ypač mėgaujasi savo šeimyniniu gyvenimu, A. Hathaway prieš kelias savaites atskleidė viename retų savo interviu. Amerikiečių žurnalui „Elle“ ji džiaugėsi dabartiniu etapu su abiem savo vaikais. Berniukai esą dabar tokio amžiaus, kai jie visi mielai laiką leidžia drauge. Tačiau aktorė šypsodamasi pridūrė, kad tai prasidėjus paauglystei gali keistis.
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Todėl ji su vyru visiškai sąmoningai džiaugiasi dabartiniu laiku.
„Adamas ir aš mėgaujamės kiekviena akimirka“, – teigė ji. Ji jaučianti, kad dabar viskas tiesiog puikiai dera tarpusavyje: jos šeima yra laiminga, ji gyvena savo svajonių mieste, o ir profesinėje srityje viskas klostosi puikiai.