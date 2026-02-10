Mirė legendinės JAV roko grupės lyderis: jam buvo 47-eri

Apie muzikanto mirtį po kovos su vėžiu grupė pranešė šeštadienį socialiniame tinkle „X“, rašo BBC.
„Jo labai trūks, jis amžinai išliks mūsų atmintyje“, – rašoma grupės pranešime.
„3 Doors Down“ išgarsėjo XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje, o jų hitai „Kryptonite“, „Here Without You“, „When I’m Gone“ ir „Loser“ tapo neatsiejama to laikotarpio roko muzikos dalimi.
Apie savo ligą B. Arnoldas viešai pranešė 2025 metų gegužę. Jam buvo diagnozuota ketvirtos stadijos skaidriųjų ląstelių inkstų karcinoma – agresyvi inkstų vėžio forma, išplitusi į plaučius.
Tuomet muzikantas teigė nejaučiantis baimės ir atvirai kalbėjo apie nusivylimą, jog dėl ligos grupei teko atšaukti suplanuotą koncertinį turą.
„Aš visiškai nebijau. Nuoširdžiai – manęs tai negąsdina“, – sakė jis, prašydamas gerbėjų maldose jį palaikyti.
„3 Doors Down“ susikūrė Misisipėje XX a. dešimtojo dešimtmečio viduryje. Kitas vienas iš originalios grupės narių Mattas Robertsas mirė 2016 metais, būdamas vos 38-erių.
Legendinį hitą „Kryptonite“, kuris 2000 metais tapo grupės proveržiu, B. Arnoldas parašė būdamas vos 15-os – matematikos pamokos metu, teigiama grupės pranešime.
Artimieji ir kolegos prisimena Arnoldą ne tik kaip talentingą muzikantą, bet ir kaip šiltą, kuklų, tikintį žmogų, labai mylėjusį savo šeimą ir draugus.
„3 Doors Down“ dainos nuolat skambėjo roko ir popmuzikos radijo stotyse 2000–2010 metais. Grupė pelnė tris „Billboard“ muzikos apdovanojimus, o debiutinis albumas „The Better Life“ tapo 18-u perkamiausiu 2000 metų albumu JAV.