Po sunkios ligos jai su dukra Monika teko atsisveikinti su mylimu šeimos nariu tapusiu šunimi Džiazu.

„Šuniukas sirgo seniai ir sunkiai. Į smulkmenas nenorėčiau leistis. Situacija tokia, kokia yra. Šuniuko nebeturime.

Nupirkau dukrytei žiurkėną, galės prižiūrėti“, – naujienų portalui lrytas.lt pasakojo B.Navickaitė.

Skausmą, netekus augintinio, moteris išliejo socialinio tinklo paskyroje.

„Būna, kad nuvysta gėlės, sugenda kompiuteris, ar lūžta žaislai. Būna, kad susergam ir pasveikstam, arba ne...

Būna – lyja lietus, o mes kaip tik be skėčio, kad upės patvinsta ir būna, kad pabėga kaimyno ožka nugriaužti mūsų daržo. Aplink mus labai daug dalykų tiesiog būna už kuriuos mes pykstame, nors pykti nėra už ką. Ir aš pykstu.

Pykstu ant tavęs, kad neskaitant visų bėdų, dar tu sugalvojai sirgti.

Pykstu, kad laukei Monikutės prilipęs prie pilvo, o ji grįžusi verks, neradusi tavęs.

Pykstu, kad buvai per daug geras mums ir pykstu už savo ašaras.

Nervuoja ašaros, nervuoja pyktis, nervuoji tu išeidamas.

Už ką tu mums buvai draugu? Už kokias nuodėmes tu mus mylėjai?

Per geras, per gražus, per nuoširdus – pykstu ir nenoriu įvertinti tavęs per gerai, nes vengiu papildomų ašarų.

Išeidamas neuždaryk durų. Aš Tave visada prisiminsiu“, – šalia keturkojo nuotraukos jautriai rašė B.Navickaitė.