Santuokos liudininkais tapo Edgaro ir Natalijos geriausi draugai – prekės ženklo „Nunu“ įkūrėja Simona Nainė su vyru, didžėjumi Jonu Nainiu. Jie pirmi ir atvyko į santuokos vietą.

Svarbiai dienai N.Bunkė puošėsi netradiciškai: link altoriaus Natalija žengė raudona, žemę šluojančia suknele, kurią per savaitę sukūrė mados namai „Inži“.

Į oficialią ceremoniją susirinko tik patys artimiausi – sekmadienį jaunieji su savo giminėmis ir būriu draugų pakels sparnus vestuves atšvęsti saulėtoje Maljorkoje. Svetur už Natalijos ir Edgaro laimę visą savaitę džiaugsis apie dvidešimt žmonių. Tačiau ketvirtadienį „Stikliuose“ taip pat bus pakeltos taurės už jųdviejų laimę.

„Maljorkoje net jokio dekoro nereikia – ten yra taip gražu. Pati sala yra nuostabi. Man pačios vilos yra gražiausios kalnuose. Bandėme skaičiuoti. Pačia vilą su viskuo galima išsinuomoti savaitei už 20 tūkstančių. O Lietuvoje iškelti tokias vestuves tikriausiai reikėtų kokius keturis kartus daugiau“, – laidoje „Bučiuoju.Rūta“ yra pasakojusi Natalija.

Vietoj koncerto privačioje šventėje – mergvakaris

Prieš paskutinę vasaros dieną N.Bunkė atvyko į Palangoje esančią „Vilą Auską“ koncertuoti privačioje šventėje. Tačiau Natalijai išėjus ant scenos su mikrofonu, su ovacijomis ją pasitiko bičiulės, visą mergvakarį apgalvojusios iki smulkmenų.

„Mano panos – pačios geriausios. Aš iki paskutinės minutės maniau, kad važiuoju į privačią šventę, kur dainuosiu savo dainas, o pasirodo – atvykau į savo mergvakarį. Netekau žado pamačiusi savo geriausias drauges. Tik jos galėjo sugalvoti surengti man būtent tokią šventę. Aš vis dar esu šoke“, – po mergvakario emocijomis dalinosi N.Bunkė.

Garsios bičiulės N.Bunkei surengė teminį mergvarį, kur žinoma moteris pasinėrė į pramogas, kurias kadaise sau leisdavo tik aukšti šalies vadovai ir užsienio šalių prezidentai.

Farširuotos žuvys, karbonadai, silkutės su ikrais, išskirtinės užtepėlės ir ypatingo skonio gėrimai tapo ne tik malonumas skonio receptoriams, bet ir dalis mergvakario tematikos.

Galų gale, trankų vakarėlį vainikavo grupės „Pikaso“ pasirodymas prie baseino. Įsiaudrinusios draugės šoko į baseiną ir šėlo ligi paryčių.

Atrado ramybę

Dar ligi susipažįstat su Natalija, Edgaras dirbo kriminalistu, tačiau netrukus savo profesiją pakeitė – pasinėrė į bendrus verslus su Natalija. N.Bunkė kartu su E.Eidėjumi ir sūnumi Kristupu prieš praėjusias Kalėdas papuošė „Lietuvos ryto“ žurnalo „Stilius“ viršelį. Tuomet ji kalbėjo apie atrastą ramybę, laimę.

„Būna, kad Edgaras laiką leidžia su savo draugais, vyriškoje kompanijoje. Tikrai jo neriboju, bet tokių atvejų būna retai. Mano jau amžius toks... (Juokiasi.), kad lakstyti po klubus ar kaip nors ypač trankiai linksmintis tikrai nebenoriu.

Mėgaujamės buvimu kartu, man taip daug patogiau, čia matau tik pliusus. Jei kur nors einame, tai visada kartu. Man sunku įsivaizduoti, kaip gali būti kitaip, – ir šeimoje turėjau tokį modelį, tėvai visada buvo drauge“, – šypsojosi Natalija.

Atlikėja negailėjo savo būsimam vyrui gražių žodžių. Natalija buvo atvira – ji nėra lengvas riešutėlis, tad ją žavi Edgaro supratingumas.

„Mane reikia girdėti, manęs reikia klausyti, nors ne visada aklai vykdyti. Mane supratingai ir subtiliai apeiti, elgtis atsargiai – Edgaras visa tai puikiai moka, jam pavyksta. Nesipykstame. O aš, būdama impulsyvi, jei prikalbu, tai ir atsiprašau. Esame įpratę atsiprašyti, jei įžeidžiame, įskaudiname. Būna, šeimose žmonės nekalba savaitę. Susipykę puola į kraštutinumus arba elgiasi dar impulsyviau.

O mudu praėjus kelioms minutėms atsiprašome ir užbraukiame brūkšnį – be padarinių. Be to, ir pyktis neturime dėl ko. Nekonkuruojame, direktorius – tik popieriuje, nė vienas nesijaučiame viršesnis, nė vieno nuomonė nėra svarbesnė. Esame tikrai lygiaverčiai partneriai, nors girdžiu ir kitokių kalbų, kaip vargšą jaunuolį Bunkė laiko po padu“, – juokėsi ji.

E.Eidėjus Natalijai pasipiršo 2020-ųjų sausį, kuomet atostogavo kartu su bičiulių pora Simona ir Jonu Nainiais. Iš viso pora draugauja nuo 2017 metų.

Natalija ir Edgaras pirmą kartą viešumoje pasirodė ant muzikos apdovanojimų „M.A.M.A.“ raudonojo kilimo 2018-aisiais.

N.Bunkei tai – trečios vestuvės. 2005-aisiais ji ištekėjo už kompozitoriaus Deivydo Zvonkaus, judviejų santuoka truko penkerius metus.

Antrą kartą moteris ištekėjo 2011-aisiais, jos sutuoktiniu tapo verslininkas Danielius Bunkus. Ši santuoka truko dvejus metus, pora susilaukė sūnaus Kristupo.