Nors lrytas.lt Inga pasakojo Dubajuje besilankanti trečia kartą, tačiau naujų potyrių – apstu.

Prieš keletą dienų svetur Stumbrų šeima atšventė Ingos gimimo dieną.

Susigulėjus įspūdžiams moteris pasidalijo akimirkomis iš įspūdingos vakarienės.

„Tai buvo įsimintiniausia vakarienė mano gyvenime.

Ir net nežinau, ar tai dėl to, kad tai buvo mano gimtadienis, ar dėl to, kad ji vyko viename geriausių restoranų pasaulyje „Al Muntaha“, pačiame gražiausiame ir įspūdingiausiame viešbutyje – „Burj Al Arab“, ar dėl to, kad skanavome net 12 skirtingų patiekalų.

Bet tikrai žinau, kad šio vakaro niekada nepamiršiu.

Ačiū, Aivarai, už tai, kad vis pildai mano svajones“ , – šalia akimirkų iš vakarienės rašė verslininkė.