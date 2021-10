Vis dėlto, ne daugelis žino, jog Kauno Technologijų universitete Dijora baigė verslo bei rinkodaros studijas ir, kad ekrane neretai jai primetamas anekdotinės blondinės įvaizdis tėra tik jos darbo dalis.

Prie pramoginės, „TV3“ eteryje rodomos laidos D.Petrikonytė prisijungė sulaukusi organizatorių skambučio su pasiūlymu sudalyvauti vedėjų atrankoje. Moteris dar 2019-aisiais pakeitė iš laidos pasitraukusią socialinių tinklų žvaigždę Karoliną Meschino (26 m.).

„Vieną dieną sulaukiau skambučio. Nuvykau, patikau ir man patiko. Tad sukirtome rankomis ir nuo tada prasidėjo visi darbai“, – naujienų portalui lrytas.lt pasakojo ji.

Paklausta, ar bodisi savo televizinio įvaizdžio, Dijora atsakė neigiamai. Pasak moters, atrodyti juokingai prieš televizijos žiūrovus jai gaunasi tiesiog natūraliai – mat eteryje jai tenka atlikti netikėčiausius darbus: važinėtis riedučiais, eiti į siaubo kambarius, dainuoti pirmą kartą matomus kūrinių tekstus, keisti automobilius ratus, pūsti dūdas.

„Kiekvieną laidą tenka išlipti iš savo komforto zonos ir, kai nesi dūdos pūtimo ekspertas, viskas tiesiog gaunasi juokingai. Be to, jei per „Gero vakaro šou“ laiką, skirtą žiūrovams juokinti, imčiau kalbėti apie matricas ar žiedinę ekonomiką, tada pasirodyčiau, jog nelabai orientuojuosi, kur papuoliau“, – šypsojosi manekenė. Ji pridūrė, jog dėl darbo televizijoje iš artimųjų kritikos tikrai nesulaukė: „Kaip man asmeniškai viduje niekas nepasikeitė, taip ir mano artimiesiems“.

Savo ateitį televizjoje Dijora regi, tačiau apie žurnalistikos studijas negalvoja. Jos mokytojais tapo patyrę scenos kolegos Justinas ir Mindaugas. Anot laidos vedėjos, jie ją išmokė rimtai nežiūrėti į neigiamas žmonių nuomones, mėgautis procesu ir tiesiog improvizuoti.

Tačiau koks modelis yra kasdieniniame gyvenime?

„Spontaniška, optimistiška, draugiška, ištverminga, netobula“, – taip save penkiais žodžiais apibūdino moteris, pati laisvalaikiu mėgstanti žiūrėti laidą „Galvok“.