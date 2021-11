Pristatyme apsilankė Kristina ir Povilas Stroliai, Audronė Bunikienė, Laima Pačėsienė ir kiti žymūs žmonės, kuriems apie išskirtinę papuošalų kolekciją pasakojo pats Ž. Grigaitis.

Kauną papuošalų kolekcijos pristatymui Ž. Grigaitis pasirinko neatsitiktinai – miestas naujuosius metus pasitiks kaip Europos kultūros sostinė, o prekybos centras vis dažniau tampa erdve įvairiems kultūriniams renginiams. Taip pat šiame mieste prekės ženklo „Ž Jewellery“ įkūrėjas gimė ir augo. Tokia pat asmeniška ir brangi yra ir dalis verslininko kolekcijos, kuri „Krispo Home Fragrances“ salone bus eksponuojama iki pavasario. Šios segės sukurtos naudojant paveldėtus Ž. Grigaičio mamos ir senelės papuošalus.

„Mano kurta segių kolekcija mini jau penktuosius gyvavimo metus. Nors tai sąlyginai neilgas laiko tarpas, itin džiaugiuosi, kad iš man brangiausių žmonių palikimo kilusi idėja, šiandien džiugina išskirtinių papuošalų mylėtojus visame pasaulyje. Kolekciją sudaro dvi dalys: pirmoji dalis yra man itin brangi ir skirta tik ekspozicijai, šios segės pagamintos iš mano mamos ir močiutės ilgą laiką saugotų kolekcinių papuošalų. Antrąją kolekcijos dalį norintys išskirtinių rankų darbo papuošalų galės įsigyti“, – kalba Ž. Grigaitis.

Ž. Grigaitis pats kuria papuošalų dizainą, o išpildyti idėją jam padeda dizainerė Irina My My, kuri taip pat kaip ir pats idėjų autorius savo kūrybą grindžia vertybėmis ir džiaugiasi per penkerius bendradarbiavimo metus sukurtu tandemu.

Ž. Grigaitis pabrėžia, kad jo kūryba nėra tik papuošalai – tai aksesuarai, kurie gali būti pritaikomi įvairiai, pradedant rūbais ir baigiant namų dekoru. Būtent tai įkvėpė kolekciją pristatyti prabangių kvapų, interjero, knygų salone „Krispo Home Fragrances“. Jam antrina šio salono įkūrėja ir savininkė Kristina Strolienė, kuri tiki, kad unikalios, rankų darbo segės puikiai įsilies į salono atmosferą, o toks bendradarbiavimas nustebins ne vieną lankytoją.

„Paskutiniuoju metu visi atsigręžiame į savo namus ir jų jaukumą, atmosferą, estetiką. Tai padeda padaryti išskirtiniai kvapai, interjero detalės, mylimos knygos bei papuošalai. Ž. Grigaičio kolekciją nusprendėme pristatyti naujausiame savo salone, į kurį sudėjome visą širdį“, – sako K. Strolienė.

Kauno „Akropolio“ valdytojos Brigitos Kuodytės teigimu, prekybos centro lankytojai yra išsiilgę išskirtinių bei aukštą meninę vertę turinčių parodų ir pristatymų.

„Džiaugiamės galėdami suteikti galimybę lankytojams pasigrožėti ar įsigyti žymiausių šalies kūrėjų darbus. Vertiname tai, kad vis daugiau mados ir meno pasaulio atstovų kreipiasi į Kauno „Akropolį“ ir randa čia erdvę savo idėjų viešinimui“, – kalba B. Kuodytė.