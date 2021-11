Išskirtinį šokio kultūros renginį sostinėje organizavo „twerk“ pradininkė Lietuvoje Kristina Pališkytė ir iš Ukrainos atvykusi mokytoja Yuliia Tanasiuk.

Pasak organizatorių, „twerk“ šokio kultūra Lietuvoje aktyviai auga jau trečius metus, o šis renginys – didžiulė galimybė visiems šokėjams susirinkti į vieną būrį, pasidalinti meile šokiui, įspūdingai praleisti laiką ir sužinoti, kas geriausiai „twerkina“ bei kas atstovaus Lietuvai pasauliniame „twerk“ čempionato finale Madride.

Renginio dieną vyko keturi seminarai, į kuriuos susirinko pilnut pilnutėlė šokių salė – dalyvėms teko šokti grupelėmis, kad visoms užtektų vietos! Jų metu merginos, moterys mokėsi šio šokio stiliaus paslapčių, triukų, choreografinių elementų. Į Lietuvą dėl šio renginio atvyko daugybė svečių iš užsienio: Ukrainos, Anglijos, Ispanijos ir kt.

Vakarinėje dalyje vyko teminiai „twerk'' pasirodymai. Tema – moteris profesijoje. Pasak organizatorių, to esmė – parodyti, kad mes, moterys, galime būti skirtingo amžiaus, sudėjimo, profesijų, ir vis tiek galime sau leisti kartais atsipalaiduoti, šokti, išsilaisvinti, pasijusti kietos, seksualios, ir nieko tame nėra blogo.

Mes norime parodyti, kad net ir „netipinė'' išvaizda, apranga, laisvalaikio leidimo būdas nereiškia, kad esame neprofesionalios ar mažiau vertos pagarbos, o šokti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus, sudėjimo. Pasirodymų konkursą laimėjo lietuvė Gabrielė Brakytė. Ji taip pat užėmė ir trečiąją vietą šokių kovose.

Po daugiau kaip dvidešimties pasirodymų, prasidėjo „twerk“ šokių kovos. Juose dalyvavo 25 dalyvės. Laimėtoja tapo šokėja, pasivadinusi „Lishuna“, ji atstovaus Lietuvą pasauliniame „twerk“ čempionato finale Madride 2022 m. balandį.

„Mes suprantame, kad tokie renginiai gali nustebinti konservatyvius lietuvius, tačiau tikrai nedarome to dėl to, kad norime ką nors įžeisti ar šokiruoti. Mes šokame, nes tai yra geras sportas, smagus užsiėmimas, terapinis laiko leidimo būdas – kai leidi sau atsipalaiduoti, įsijausti, gauni plojimų už tai ir taip pat palaikai kitas. Šio renginio sėkmė lemia tai, kad tikrai tokie renginiai vyks bent kartą per metus“ – teigia organizatorė Kristina Pališkytė.