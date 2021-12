„Youtube“ platformoje K.Bunkus turi savo „Kristupas ir tėtis“ kanalą. Tuo tarpu instagramas tapo papildomu įrankiu populiarinti šį kanalą.

„Visus socialinius tinklus valdome mes su Danieliumi (Red. – Kristupo tėtis). Kristupui leidžiame ten tik žiūrėti. Jo didžiulė svajonė ir siekiamybė buvo tapti „youtuberiu“, – naujienų portalui lrytas.lt kalbėjo N.Bunkė.

Jie su Kristupu įsivardiję ir labai aiškias taisykles – jei tėvai pamatys blogus pažymius, sulauks nusiskundimų iš mokyklos, naudosis telefonu nesutartu laiku, jis nebegalės naudotis socialiniais tinklais.

„Esame nusibrėžę aiškias taisykles. Per dieną galima dvi valandas žaisti. Jei viršija šį laiką, būna viskas atimta. Mes su Danieliumi tikriname“, – pasakojo Natalija.

Instagrame K.Bunkus vadinasi „Kritikas_Kristupas“. Jis aptarinėja vaikiškus žaislus, skanėstus – kuria sau įdomų turinį. Natalija užsiminė, kad tai kažkada turėtų vystytis į dar didesnį projektą.

„Žinoma, kad jis vienas turinį kurtų labai vaikiškai. Mato mane, tačiau jei duotum jam telefoną į rankas, jis matytų viską kitaip. Vaikai kitaip filmuoja. Jie ne taip, kaip mes – juk norime, kad kažką pamatytų, išgirstų. Vaikai kitokį turinį kuria, bet turime suprasti, kad mūsų karta yra kitokia“, – pasakojo Natalija.

Natalija – viena populiariausių nuomonės formuotojų socialiniame tinkle. Ją instagrame seka 245 tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Kristupą per trumpą laiką jau spėjo pasekti virš 8000. N.Bunkė puikiai žino viešumo, soialinių tinklų kainą, tad pripažįsta, kad šį kartą baiminosi pasekmių.

„Su Kristupo tėčiu ilgai apie tai kalbėjome, buvome labai prieš. Tačiau Kristupas vis sakydavo, kad klasiokai turi „TikTok“, o štai aš, neturiu. Aš vis atsakydavau, kad blogai tėvai prižiūri – negali tokio amžiaus vaikai turėti „TikTok“ arba instagramo. Tai nėra skirta vaikams. Tačiau Kristupas vis prašydavo prisijungti prie mano „TikTok“ ir pradėjo kelti visus savo vaizdo įrašus“, – sakė N.Bunkė.

Supratę, kad vis tiek neišvengs socialinių tinklų, Natalija ir Danielius nusprendė leisti Kristupui jais naudotis su griežta priežiūra.

„Matom, kad tai yra mums geras ginklas, kai vyksta kažkas negero. Tuomet sakome, kad jei blogai elgsiesi – šito nebus. Tai veikia beproto gerai“, – patikino Natalija.

Būdamas dešimties, Kristupas jau uždirbinėja pirmuosius savo pinigus – per mamą Nataliją sulaukia reklaminių pasiūlymų.

„Aišku, dar, kol kas, mamai į skolą, bet ir aš taip buvau auklėta. Mama man leisdavo taip pat užsidirbti. Galėdavau sau leisti kažkokius dalykus, kurių įprastai vaikai negalėdavo. Turėdavau svajonių išleisti vaizdo klipą, įsirašyti dainą... Nuo keturiolikos aš galėdavau susitaupyti ir eiti link savo svajonės, kuri buvo dainuoti. Tai ir išsipildė. Manau, kad tas auklėjimas yra geras – duoti galimybę užsidirbti. Tad džiaugiuosi, kad Kristupas tą supranta nuo dešimties“, – sakė ji.

N.Bunkė sako matanti, kad Kristupas turi gerą humoro jausmą ir puikiai išpildo savo kuriamą turinį.

„Kai Kristupas reklamuoja, aš žinau, kad tie pardavimai būna geri. Nes jis tą daro juokingai.

Be to, jam padeda mano asistentas. Jeigu aš Kristupui negaliu padėti, tada stoja jis ir sako į kurią pusę turėtų linkti turinys, kad būtų viskas teisingai išpildyta. Taip pat Kristupui neleidžiama komentuoti, nors buvo nusižengęs, bet dabar jau nebesugalvoja to daryti“, – dėstė ji.