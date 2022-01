Naujienų portalui lrytas.lt žinoma moteris pasakojo, kad apie šią operaciją svajojo ne vienus metus.

„Apie pilvo plastiką mąsčiau jau seniai. Taip pat žinojau, kad norėsiu antro vaikelio, tad dėl to delsiau. Gimus Esteilytei iš karto parašiau daktarui, kad vis dėlto atvyksiu. Be abejonės, daugelis sakys, kad esu durna, kam man to reikėjo, galėjau pasportuoti, o dabar vėl po skalpeliu...

Nežadu čia teisintis, tik noriu pasakyti, kad ne visada įmanoma sportu pašalinti problemą. Papildoma oda ir išvarža darant atsilenkimus niekur nedings... O man, numetusiai 60 kg ir pagimdžiusiai du vaikus, vieną po cezario pjūvio, galite įsivaizduoti, kad pilvas nebe tas, kurį kažkada galėjau dailinti sportuodama“, – lrytas.lt pasakojo Justina.

Žinoma moteris neslėpė, kad ši operacija jai kėlė nerimą.

„Tai buvo pirmoji operacija, dėl kurios jaudinausi. Cezarį sunkiai išgyvenau, nors mano sekėjams atrodė kitaip. Po jo pradėjau judėti gana greitai, tačiau man labai skaudėjo. Maniau, kad ir po pilvo plastikos bus dar baisiau, ir tai kėlė nerimą.

Prieš operaciją iš streso net drebėjau, bet noras turėti plokščią pilvą buvo didesnis. Tad su gydytoju Sauliumi Vikšraičiu nusprendėme padaryti pilvo plastiką ir nusiurbti riebalus ir juos persodinti į klubus, kad būtų smėlio laikrodžio figūra. Tai ir padarėme“, – pasakojo ji.

Po operacijos Justina jautėsi puikiai, nebuvo jokio skausmo. Po paros, praleistos ligoninėje, ji buvo išleista namo ir, kaip pati sako, grįžo į gyvenimą jau beveik visu tempu.

„Jau ir namus iš lėto susitvarkau. Galiu pasakyti, kad tai buvo daug kartų lengvesnė operacija nei cezaris. Rezultatai taip pat nustebino. Kai perrišinėjome, gydytojas parodė rezultatą, o aš net sutrikau – nesitikėjau, kad jis bus toks geras.

Esu labai laiminga ir laukiu nesulaukiu, kada viskas sugis, o aš galėsiu vaikščioti visiškai išsitiesusi“, – su šypsena kalbėjo ji ir ragino moteris, turinčias tokią pačią problemą, nelaukti ir atlikti šią operaciją.