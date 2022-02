Netrukus po nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo!“ finalo vykusioje spaudos konferencijoje atlikėja pasidalijo savo mintimis.

„Man tai yra daina apie save. Ji man – kaip kūdikis. Jaučiuosi šokiruota, visai, kaip mano dainos personažas“, – LRT sakė moteris ir dėkojo už ją balsavusiems bei prisidėjusiems prie pasirodymo kūrimo.

Kaip sakė dainininkė, jos muzikinis kelias prasidėjo smuiko pamokose, ji dalyvavo „Dainų dainelėje“, po to sekė ilgi metai emigracijoje. Be to, Monika prisipažino, kad ir jos šeimoje yra legendinių estrados dainininkų. Jos mamos teta – dainininkė Stasė Laurinaitytė.

„Dešimt metų gyvenau Amerikoje ir Anglijoje, dirbau muzikinėje industrijoje ir supratau, kad jiems aš, dainuojanti kaip amerikietė, neįdomi. Žmonės vertina autentiką, originalumą“, – tęsė atlikėja, kuriai didelę įtaką vaikystėje padarė Balio Dvariono kūrinys „Prie ežerėlio“.

Atlikėja antrino, kad visiškai nesijaudina dėl to, jog kūrinį atliks lietuvių kalba, nepergyventi ji siūlė ir kitiems.

Be to, ji pridūrė, jog galutiniame pasirodyme ruošiasi daug ką keisti. Anot dainininkės, daugiausia klausimų jai šiuo metu kelia... šukuosena.

„Norėčiau būti pirma arba paskutinė“, – kikeno Monika. – „Visai, kaip mokykloje“.

Ar ji tiki, jog iš Italijos gali parvežti pergalę?

„Tikiu, kad taip gali būti. Visko gali būti!“, – sakė nugalėtoja.

Dabar Monikos Liu planuose – sportas, sveika mityba ir daug daug darbo.

„Atsipalaiduokim ir per daug negalvokim“, – pokalbį užbaigė šių metų nacionalinės atrankos į „Euroviziją“ komisijos bei žiūrovų favoritė.

Nacionalinės atrankos finale dėl garbės atstovauti Lietuvai didžiojoje „Eurovizijoje“ kovojo Monika Liu, Augustė Vedrickaitė, Rūta Loop, Ieva Zasimauskaitė, „Queens of Roses“, Justė Kraujelytė, Gebrasy ir Lolita Zero.

Finalinėje „Pabandom iš naujo!“ laidoje dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, LRT televizijos ir radijo laidų vedėja Gerūta Griniūtė, kompozitoriai ir muzikos prodiuseriai Vytautas Bikus ir Stanislavas Stavickis-Stano, dainininkai Aistė Smilgevičiūtė, Ieva Narkutė bei Vaidotas Valiukevičius.

„Eurovizijos“ konkurse, kuris gegužės 10-14 dienomis vyks Italijos mieste Turine, susirungs 41 šalies atlikėjai.

Tai – dviem valstybėmis daugiau nei praėjusių metų gegužę, kai „Eurovizija“ įvyko Roterdame.

Po pertraukos į konkursą grįžo Armėnija ir Juodkalnija.