Iš viešumos dingusi dainininkė Violeta Mackevičiūtė-Sati papasakojo, kuo dabar gyvena

Socialiniuose tinkluose Sati daug kalba apie moters grožį, jos vidinę būseną, santykius poroje. Pasidalinti savo mintimis ji sutiko ir su naujienų portalo lrytas.lt skaitytojais.

– Kas jums yra graži moteris?

– Pati save pažinusi, atradusi savo unikalumo jausmą, pasitikinti savimi, mylinti save, gerbianti, alsuojanti meile.

– Kokia moteris – pažįstama, šeimos narė, aktorė, dainininkė – yra jums tobulo grožio pavyzdys ir kodėl?

– JOKIA. Ne todėl, kad gražių moterų nepastebiu, ar jų nėra, neabejoju, kad jų yra daugybė. Tačiau aš tik pati save įkvepiu kasdien sau būti dar gražesne nei buvau vakar ir tik pati save kuriu iš meilės sau, su begaliniu džiaugsmu ir pasitenkinimu. Esu pati sau savo pačios įkvėpimo šaltinis ir idealas.

– Kada jūs sau jaučiatės gražiausia?

– Visada. Ypač tuomet, kai pabūnu vienumoje ir prisipildau save meile sau visais aspektais: dėmesiu, laiku, aromatais – viskuo, kas mane džiugina. O džiugina mane be galo daug kas. Nuo gamtos apsireiškumų, muzikos iki interjero detalių ir vonios malonumų.

Dažnai sau kartoju: „Esu pati sau faina“. Mėgstu pagirti, palepinti save.

– Kokiais grožio ritualais užsiimate?

– Pirmiausia, sveika mityba. Mano mityba yra augalinės kimės, joje dominuoja šviežūs produktai. Nuolat save atrandu naujai tobulindama suvokimus, kaip derinti augalus ir kaip maitintis atitinkamai, kad kūnas jaustųsi komfortiškai, pamaitintas visais jam reikalingais vitaminais, mikroelementais ir panašiai.

Taip pat gyvenu arčiau gamtos, myliu gamtą. Mano kūnas yra jos pratęsimas, todėl vienas iš esminių „ritualų“ – susiliejimas su žemės dažniais, gamtos kvapais, vaikščiojimas plikomis pėdomis per rasota žolę, sniegą, įsižeminimas stovint ant pievos, medituojant ant jos.

Myliu būvimą priešais saulę, joje yra daug mūsų kūnui reikalingų vitaminų. Daugelis kalba apie saulės grėsmę kūnui, odai, tačiau, ne saulė yra gresmė, o reklamuojami, taip pat – valgomi produktai, kurie išsiskiria per odą ir stimuliuoja susirgimus.

Saulė tik suaktyvina žmogaus kūne esančius toksinus, kurie ir sukelia įvairias ligas. Be to, susirgimus stimuliuoja įvairūs, mūsų odai nedraugiški kremai, juose esantys chemikalai organizme nukeliauja iki pat kepenų.

Aš pati kūną tepu įvairiais aliejais, veganiškais kremais, kurie savo sudėtyje neturi naftos ir kitų žalingų produktų. Nesenai dovanų gavau purškiamą senovinį magnio aliejų. Nuostabus produktas: ir įsigeria gerai, ir oda tampa skalsi, stangresnė. Be to, šis aliejus pamaitina sąnarius, magnis per odą įsigeria geriausiai. Na, visų savo paslapčių neatskleisiu. (Šypsosi.)

Be to, dievinu ugnį – tiek židinio pavidalu, tiek žvakių. Ugnis puikiai gamina melaniną, kai mus mažiau lepina saulė. Taip pat mėgstu vandenį, jūrą, upes, lietų, griaustinį, gulėjimą vonioje.

Kodėl grožio ritualams prisikiriu visus šiuos būdus? Nes mūsų grožis prasideda nuo minčių ir emocinės būsenos. Maistas, aplinka, emocijos tiesiogiai daro įtaką mūsų mintims ir savijautai.

Kitaip tariant, jei viduje nejaučiame balanso, mūsų išorė mums nebus draugiška, grožis bus tik kaip reklaminė etiketė – tuščias, apgaubtas netikrumo skraiste.

– Ar turite grožio ritualų, perimtų iš mamos ar net močiučių?

– Man perduotas net ne ritualas, o pasitikėjimo savo galia, nesilyginimo su kitais, žinojimo, jog viską galiu genas. Man nuo mažumės buvo sakoma: „Galiu viską, ko tik norėsiu“.

Visada jaučiau pasitikėjimą savo mintimis, veiksmais, norais, žinau, kad ką tik sugalvosiu, tą realizuosiu. Tai – KŪRĖJO genas. Galia Tavyje. Ir tai – pati stipriausia intencija mažam žmogui, kurią gali perduoti tėvai su meile ir tikėjimu jo galiomis.

Iš to viskas skleidžiasi ir jo sielos, išorės grožis.

– Dažnai apsilankote pas grožio specialistus?

– Iš tiesų, nesilankau jokiuose grožio salonuose. Vis dėlto, vis dar mėgstu lakuotis nagus. Vienas iš nelabai sveikų įpročių. (Šypsosi.)