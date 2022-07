Rūtą Mikelkevičiūtę supykdė neatsakingi paspirtukų vairuotojai: „Karste nebus svarbu, kas kaltas“

Žinoma moteris feisbuke pasidalijo per plauką nelaimėmis nevirtusiomis situacijomis, kurias važiuodama Vilniaus gatvėmis matė savo akimis. Įrašu žinoma moteris sutiko pasidalyti ir su lrytas.lt skaitytojais.

„Susikaupė diskusijai. Pakalbėkim. „B*, durnas gal?“, – net nepastebiu kaip nusikeikiu garsiai, nuspaudus iki dugno stabdžius. Pulsą jaučiu kulnuose. Tokio manevro nesitikėjau. Nors greitis minimalus, už nugaros cypteli stabdžiai, pypteli garsinis signalas- jaučiu nugaros smegenimis – ten keikiasi riebiau. Na, ko stabdai dabar lygioje vietoje? Oi, ne, niekas čia nelekia net jei norėtų – sausakimša gatvė. Pikas.

Tiesiai po auto ratais per nereguliuojamą šviesoforu sankryžą kaip raketa tik švyst. Iš kur? Iš niekur! Be jokio apsidairymo, stabtelėjimo- visgi gatvė, eismas, daug mašinų! Maža ką! Sekundė ir visi pamato ko – nestabdant per sankryžą kaip lėkė taip ir nulėkė . Tiek ir matėm. Paspirtukininkas.

Noriu padiskutuoti su jumis. Ką jūs galvojat apie paspirtukininkus mieste? Vadinkit mane pikta boba, bet aš už tokius bajerius liepčiau nemokamai nupjauti Vilniaus žolę! Ir vieši darbai, ir miestas gražesnis būtų. Gal net uždrausčiau! Tai tikrai ne pirmas kartas, kai keikiuosi už vairo dėl paspių vairuotojų, išskriejančių į gatvę nuo šaligatvio be jokio stabtelėjo! Jokio!

Paskutinis: Vilniaus centras, pats piko laikas. Sankryža. Automobiliai, praleidę pėsčiuosius pajuda ir tuoj deda vėl ant stabdžių... Kaip vėjas iš už krūmų (gatvė siauroka) priešais pirmą automobilį išlekia blondinė, kerta sankryžą, na, beveik tiesiai po ratais. Akiniai nuo saulės, ausys užkimštos ausinėmis ir visu greičiu per perėją elektriniu paspirtuku lekia . Savižudė. Spėkit, ar bent atsisuko į eilę sustojusių auto ir amo netekusių vairuotojų?

Tikrai ne, net nenulipo nuo jo, kad persivestų savižudybės įrankį. Kaip neaišku iš kur išnirusi ir vėju perlėkusi perėją, taip ir nurūko. Ate! Kitaip pavadinti blondinės kaip tik savižudė man nepavyktų. Bet kuo dėti vairuotojai. Kodėl jie turi tame dalyvauti?

Ir tai liečia dviratininkus taip pat. DVIRATININKAI IR PASPIRTUKININKAI, ar jūs kamikadzės, ar be proto visai? Ar jūs suvokiat, kad sustabdyti per toną ar kelias sveriančią mašiną akimirksniu nėra lengva! Ir tada, kai gulėsit karste, ar liksit be kojos, ar daržove, visai nebus svarbu, kas kaltas. Kodėl jūs metatės po ratais ir važiuojate per perėją? Kodėl nenulipat ir nepersivedate dviračio ar paspio? Ne dėl taisyklių, dėl elementaraus SAVO saugumo! Tam tereikia max 20 sekundžių! Ar jos tikrai tokios vertingos?“, – klausimu elekrtinių paspirtukų vairuotojams įrašą baigė TV laidų vedėja.

Šis įrašas sulaukė didelės žmonių reakcijos. Daugelis komentaruose dalijosi istorijomis apie neatsakingus paspirtukų vairuotojus.

„Labiausiai mane šokiravęs vaizdas: tėvas su sūnumi (5–6 metai) važiuoja paspirtuku. Abu pusnuogiai iki pusės, nes gi karšta. Lekia važiuojamąja dalimi nuo kalno, greitis, kaip paspirtukui milžiniškas, šalia automobiliai lekia... Kaip taip norisi numirti žmogui ir savo vaiką nužudyti, aš nesuprantu“, – komentaruose patirtimi dalijosi R.Mikelkevičiūtės sekėja Erika.

„Prieš porą metų su tuometiniu metinuku vaiku ėjome Vingio parke taku iki žaidimų aikštelių kai staiga iš niekur išniro pusamžis vyras su paspirtuku, greitis tikrai buvo milžiniškas, spėjau sureaguoti ir užstoti vaiką, smūgį gavau aš. Jis bandė važiuoti toliau, bet išgirdo, kad rėkiu keiksmus jam, tai apsisuko visas piktas paaiškinti, kad negalima paleisti vaikų lakstyti! Parke!

Take, kuriame juostos dviračiams nėra! Kur aplink laksto šimtai vaikų! Kai aplink buvę žmonės mane užstojo ir pradėjo sakyti, kad tokiu greičiu lakstyti negalima, o ypač parke, apsisuko ir nuvažiavo! Nei atsiprašau, nei nieko… Su mėlyne ant rankos vaikščiojau labai ilgai ir džiaugiausi, kad viskas nesibaigė tragedija“, – per plauką nelaimingo atsitikimo išvengusi pasakojo vilnietė Agnė.